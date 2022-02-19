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Ukrayna krizini fırsata çevirdiler!

Rusya-Ukrayna krizi tırmanırken ABD'den kritik bir savunma sanayi hamlesi geldi. Washington yönetimi, Ukrayna'ya komşu Orta Avrupa ülkesi Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi.

Ukrayna krizini fırsata çevirdiler!
19 Şubat 2022 Cumartesi 12:44

Ukrayna krizi tırmanmaya devam ederken ABD yönetimi, Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 250 Abrams tankının Polonya'ya satışına onay verdiğini Kongre'ye bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 250 tankın yanı sıra ilgili ekipmanların da satışa dahil olduğu bildirildi.

UKRAYNA KRİZİ DEVAM EDERKEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin büyümeye devam ettiği süreçte yapılan tank satışı dikkati çekerken, Polonya ziyaretinde satışı değerlendiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise söz konusu satışın iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağını ifade etti.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor, teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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