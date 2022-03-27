Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak

Ukraynalı müzakereci, Rusya ile 28-30 Mart tarihinde Türkiye'de görüşüleceğini açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak
Ömer
Ömer
27 Mart 2022 Pazar 22:46

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, bir aydır sürüyor.

Rus ordusu ülkedeki birçok bölgeyi ateş altına alırken, Ukrayna ordusu saldırılara karşılık vererek direniş mücadelesini sürdüyor.

Belarus sınırında iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, henüz bir sonuca ulaşılamadı.

MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çaba gösteren Türkiye, dünyanın beklediği çözüme bir adım daha yaklaştı.

Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, sosyal medya hesabından müzakerelerin Türkiye'de devam edeceğini duyurdu.

28-30 MART'TA İKİ ÜLKE HEYETLERİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Reuters'ın haberine göre; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Kiev Yönetimi'ni temsil eden David Arahamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28-29 Mart'ta heyetleriyle Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz" diyerek duyurdu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı
Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı
0
Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu
Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu
0
Bazı illerimizdeki Fırıncılar Ramazan pidesini 10 liraya satacak
Bazı illerimizdeki Fırıncılar Ramazan pidesini 10 liraya satacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.