Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Çıkan çatımada vuruldu mu? İşte detaylar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Çıkan çatımada vurulduğu iddaları ortalığı karıştırıştırdı. Ruslar haber kanallarının alıcıı ve vericilerinide vurduğu için ülkeden şuan açıklama gelmedi.
Ukrayna lideri Zelenski çıkan çatışmada vurulduğu iddaları ortalığı karıştırdı
Ukrayna lideri Zelenski son olarak bu sabah yaptığı açıklamada "6 bin Rus askeri öldürdük, zafer Ukrayna'nın olacak" demişti
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 7. güne girilirken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni açıklama geldi. "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, 6 günlük savaşta 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.
Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü" dedi.
" Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.
AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.