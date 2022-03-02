Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Çıkan çatımada vuruldu mu? İşte detaylar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Çıkan çatımada vurulduğu iddaları ortalığı karıştırıştırdı. Ruslar haber kanallarının alıcıı ve vericilerinide vurduğu için ülkeden şuan açıklama gelmedi.

Ukrayna lideri Zelenski çıkan çatışmada vurulduğu iddaları ortalığı karıştırdı

6. gün... Harkov bölge yönetim binası füzeyle vuruldu ! Zelenski , öğle saatlerinde Avrupa Parlamentosu'na hitap etti! dönüşünde işe ruslarla çatışmaya girildiği ve Zelenski'nin vurulduğu idda edildi. Ruslar tarafından Ukraynanın dünya ile iletişimi kesme girişimleri sonucunda internet sağlayıcılar ve tv kanallarının uydularına saldırı düzenlemişti. Olay yerlerine yakın olan internet çeken bölgelerden Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin vurulduğu iddia edildi. Şuana kadar ne ukraynalı yetkililerden veya bir görüntü kaydı ulaşmaması olayın gerçekleşmeme ihtimalinide yüksek kılmaktakdır. Detaylar netleşince tekrar bilgi vereceğiz.

Ukrayna lideri Zelenski son olarak bu sabah yaptığı açıklamada "6 bin Rus askeri öldürdük, zafer Ukrayna'nın olacak" demişti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 7. güne girilirken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni açıklama geldi. "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, 6 günlük savaşta 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

"UKRAYNALILAR YENİLMEZLİĞİN SEMBOLÜDÜR" Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü" dedi.

"RUSYA TARİHİMİZİ SİLMEYİ HEDEFLEDİ"

" Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

ZELENSKİ'DEN AB'YE ÜYELİK İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.