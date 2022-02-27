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Ukrayna Büyükelçiliği: 34 Türk askerinin intikamı Ruslardan alındı

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus askerlerinin şehit ettiği 34 Türk askerinin intikamının Ukrayna'daki Bayraktar TB2 SİHA'larla alındığını söyledi.

Ukrayna Büyükelçiliği: 34 Türk askerinin intikamı Ruslardan alındı
Ömer
Ömer
27 Şubat 2022 Pazar 16:41

Suriye'de Türkiye sınırlarını korumak üzere görevlendirilen 34 Türk askeri, Rusya tarafından yapılan hava saldırısı ile şehit olmuştu.

2020 yılında gerçekleşen hava saldırısının üzerinden bugün 2 yıl geçti.

Rusya'nın askeri harekat düzenlemesiyle savaşa girdiği Ukrayna, 34 askerin şehit edilmesinin yıl dönümünde Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

"RUS İŞGALCİLER BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARA KATLANMAK ZORUNDA"

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Rus konvoylarının vurulduğu görüntüleri, "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA’larına katlanmak zorundalar." notuyla paylaştı.

"34 TÜRK ASKERİNİN İNTİKAMI ALINDI"

Daha sonra 34 Türk askerinin şehit edilmesine atıfta bulunarak bir alıntılama daha yapan Büyükelçilik, Türk askerlerinin intikamının Ukrayna'da alındığını yazdı.

Büyükelçiliğin 'ilahi adalet' mesajlı açıklamasında "2 sene önce İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna’da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" ifadelerini kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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