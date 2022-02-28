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Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu

Ukrayna Lideri Zelensky, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzaladı.

Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu
Ömer
Ömer
28 Şubat 2022 Pazartesi 20:47

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatta taraflar, Belarus sınırında masaya oturma kararı aldı.

Müzakere süreci devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Avrupa Birliği'ne yönelik bir adım attı.

Zelensky, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmeler öncesinde bu sabah yaptığı konuşmada AB'ye yeni bir özel prosedür kapsamında acil üyelik çağrısında bulunmuştu.

AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSUNU İMZALADI

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzalayan Zelensky, "Bugün Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu imzaladım. Gerçek olduğundan eminim." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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