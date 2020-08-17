0
0
0
0
0
0
0
0

Ukranyalı eski model, Kayseri'de tespih üretiyor

Ukrayna'da yaşayan eski model Khrystyna Levchenko, ülkesinde uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalıştıktan sonra Kayseri'ye gelerek, torna tezgahında tespihlere şekil veriyor.

Ukranyalı eski model, Kayseri'de tespih üretiyor
17 Ağustos 2020 Pazartesi 01:45

Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaşayan Khrystyna Levchenko, 5 yıl önce model olmak için Çin'e gitti. Yaklaşık 4 yıl Çin'de modellik yapan Khrystyna, daha sonra ülkesine döndü.

Ülkesinde iş insanı Abdullah Adıgüzel'e ait uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalışmaya başlayan Khrystyna, tesviye ve diğer konularda eğitim almak için Kayseri'ye geldi.

"TESPİH YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM, İNŞALLAH CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA YAPACAĞIM"

Aynı iş insanına ait atölyesinde çalışmaya başlayan Khrystyna, bir süre sonra işinde usta oldu. Khrystyna, torna tezgahının başına geçerek tespihlere şekil vermeye başladı. Khrystyna Levchenko, "Ben, tespih yapmayı çok seviyorum. Bir yıl tespihle ilgileniyorum. Tespih yapımında en çok kuka malzemesini kullanmayı çok seviyorum. İnşallah Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tespih yapmak istiyorum. Kayseri ve Türk halkını çok seviyorum" dedi.

Ukranyalı eski model, Kayseri de tespih üretiyor #1

"KHRYSTYNA'NIN TESPİHLERİNE İLGİ ÇOK FAZLA"

Abdullah Adıgüzel, Khrystyna'nın Çin'de modellik yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çin'e tekrar gidememesi üzerine atölyelerimizde iş verdik. Kendisinde iyi bir kumaş olduğunu düşünerek 9 ay önce Türkiye'ye getirdik. İsabette etmişiz, şimdi Khrystyna, Türkiye'nin en önemli tesbih ustalarından biri oldu. Bizim atölyemizde yeni nesil arkadaşlara tespih öğretiyor. Kendi dizaynını kendinin yaptığı tespihler Türkiye'de çok seviliyor ve beğeniliyor. Özellikle Khrystyna'nın yaptığı tespihlere Dubai, Katar, Umman gibi ülkelerden çok fazla talep var. Bizler Khrystyna ile kültürlerin birleşmesine katkı sağladık, bir kişiye daha ekmek verebildiysek ne mutlu bize. Khrystyna'nın çok ciddi bir yeteneği vardı. Kuru tornada tespih yapanlar var ama henüz Khrystyna kadar usta olan yok."

Ukranyalı eski model, Kayseri de tespih üretiyor #2

Ukranyalı eski model, Kayseri de tespih üretiyor #3

Ukranyalı eski model, Kayseri de tespih üretiyor #4

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber