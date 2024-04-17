Uğur Dündar'a babalık davası açan isim ortaya çıktı

Gazeteci Uğur Dündar, kamuoyunun gündemine oturdu.

Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızının ortaya attığı iddialarda, kardeşlerinden birinin babasının Uğur Dündar olduğu konuşuluyor.

Dündar'ın evlilik dışı bir kızı olduğu yönünde iddiaların ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia eden Dilara isimli genç kızın fotoğrafı ortaya çıktı.

Uğur Dündar: Tane tane anlatıyorum...

Konuyla ilgili çıkan haberlere Uğur Dündar, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yaşanan hadiseleri gülerek izlediğini belirten Dündar, şu ifadeleri kullandı:

Olup bitenleri gülerek izliyorum. Zira koca koca insanlar sayfalar dolusu yazı döşeniyor. 'Yazıklar olsun' diyen de var, 'Size hiç yakıştıramadım' diyen de...

İşleri ağız dolusu hakaret etmek olan trol pisliklerini hiç saymıyorum.

Oysa Türkçe ve tane tane anlatıyorum. Bu konularda son sözü söyleyen Adli Tıp Kurumu çok geniş ve titiz bir DNA analiz raporu hazırladı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde 'UĞUR DÜNDAR'IN BİYOLOJİK BABA OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLMİŞTİR' dedi. Mahkemenin gizlilik kararı olmasa raporu da yayınlardım. Daha ne desin? Her şeyi sabırla bir kenara kaydediyoruz... Nasılsa dava açma sırası bize de gelecek!.. Gün ola, harman ola!..