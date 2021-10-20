Uğur Cebeci, Turkish Cargo'yu değerlendirdi

Türk Hava Yolları'nın bünyesinde hizmet veren ve başarıdan başarıya koşarak her geçen gün büyüyen Turkish Cargo'yu Uğur Cebeci, köşesine taşıdı.

Havacılık sektörünün uzman isimlerinden Uğur Cebeci, dünyanın önde gelen kargo şirketleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Cargo'yu mercek altına aldı.

127 ülkeye hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo'nun mega binasını ziyaret ederek şirket hakkında gözlemlerini Hürriyet gazetesindeki köşesinde yer veren Cebeci, şu ifadeleri kaleme döktü;

"BİNANIN İÇİNDE KENDİMİ SİNEK GİBİ HİSSETTİM"

"İçine girdiğimde kendimi bir sinek gibi hissettim. Koskoca bir yapının içinde kayboldum. Dünyanın sayılı mega kargo binalarının birinin içindeyim.

İstanbul Havalimanı’nın sınırlarının içinde hem kara tarafı hem de hava tarafı ile bağlantılıydı Türk Hava Yolları’nın mega kargo binası.

AKLINIZA NE GELİYORSA VAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden biraz daha az beton kullanılmıştı. Yeni sponsor adı ile Galatasaray Nef Stadyumu'ndan daha fazla demir harcanmıştı. İşi rakamlara vurduğunuzda yüzlerce büyük yapıyı sollayıp geçmişti. Dünyanın her yanından buraya gelen, taze meyve-sebzeden tutun da, penguenlere ya da aslanlara, atlara, akılalmaz çeşitlilikte ihraç ya da ithal ürünlerine hepsine ev sahipliği yapacak bu merkez. Belki bir Ferrari ya da hayatımızı kurtaran aşılar hepsi kargo çatısı altında en uygun koşullarda ve hatta insan eli değmeden yerlerini alacak.

SIKI TESTLER YAPILIYOR

Bütün sistem otonom. Neyin nereye gideceği, nerede hangi koşullarda saklanacağı barkodların okunmasıyla belli olacak. Şimdilerde çok sıkı testler yapılıyor. Yazılımlar kontrol ediliyor. Uyuşmazlıklar, akıllı mühendislerin ve yazılımcıların kontrolünde hizaya getiriliyor. Hiçbir diklenme, kendi kendine karar verme şansına bırakılmayacak düzenlemeler yapılıyor. Gelen kargo uçaklarından inen ürünler ya da gidenler, iç hat-dış hat fark etmez mega kargo binasına ulaştığında kontrol insan hatasından tümüyle çıkıyor.

ISRARLAR SONUÇ VERDİ

Büyük ihtimalle yıl başında kapılarını açacak Mega Kargo Merkezi’ni gezmek için uzun süredir THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’e ısrar ediyordum. Sonunda oldu. İşin kahramanları, yani bu devasa binanın yapımının bütün sorumluluğunu taşıyan THY İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, Sosyal ve İdari İşler Başkanı Deniz Demiroğlu, inşaatın başındaki mühendis Alper Özyılmaz ve mekanikçi Dilek Yalçın’la birlikte binayı gezdim. Bu büyük işin projesini, dünyadaki bu tip yapılarda imzası olan Ghaffari yüklenmişti. İnşasını Kalyon İnşaat gerçekleştirmişti. Yüksel Proje işin her etabının yakın ve sorumlu tanığı olmuştu. Abdülkerim Çay’ın binadan söz ederken gözlerinin içi gülüyordu.

6 GÖKDELENDEN DAHA ZOR

Çay, zor zamanları anlattı: 'Tabii inşaatın bir kısmı ve önemli kısmı pandemi içinde gerçekleşti. Yine de bütün tedbirleri alarak duraklamadık. Çünkü durmak-ertelemek maliyetleri çok artırırdı. Bu binayı yapmak koca koca 5-6 gökdelen yapmaktan zordu. Bir defa yapısal olarak çok fazla şartı bir arada gerektiriyordu. Soğuk odalardan tutun da, nem ayarına kadar belirlenmesi gereken ve kontrolü yapılan ortamlar yarattık. Özel raf sistemleri ile uçaklardan gelen ürünler, yine otomatik sistemlerle başka katlara, yerlere taşınmalıydı. Bu sistemler kurulurken döşenen kablolar ve hassas kontrol ünitelerinin sayısını hatırlamakta bile güçlük çekiyorum. Sonuçta ortaya bir dev çıktı. Gelecek uzun yıllar Türkiye’nin hava kargosunda bu binanın imzası olacaktır.

ÇALIŞANLAR İÇİN İMKÂNLAR

Mega bina devreye alındığında 24 saat çalışacak. İnanılmaz bir hareketliliğin merkezi olacak. Dizi dizi kamyonlar gelecek. Hava tarafına uçaklardan indirilen ya da yüklenecek mallar gidecek. Bu devasa yapının içinde çalışanlar için bütün imkânlar seferber edilmiş. 3 bin kişilik koca bir lokanta var. Duşlar, tuvaletler, dinlenme alanları hepsi iyi tasarımcıların ellerinden çıkmış. Renkler gri, siyah ve sistemi tek düzelikten çıkaracak tonlar, fıstık yeşili ya da gül kurusu donanıma katılmış. Doğru ışıklandırmalarla yormayan bir yapı yaratılmış. Dinlenme bölümleri, koltuklar sandalyeler Koleksiyon Mobilya ve doğal olarak ağırlıklı Faruk Malhan tasarımları. Gerçi sandalyeler biraz ağır olmuş. Ama sanırım dayanıklılığı arttırmak hedeflenmiş. Neyse belki de benim yaşımda, çekerken bana ağır gelmiş olabilir. Mega Kargo Merkezi’nde çalışanların hava alması için açık ve kapalı teraslar yapılmış.

"ONUR DUYDUM"

Birkaç hafta içinde mega binada temizlik başlayacak. İnşaat kalıntılarından arınacak. Artık temizlik için uzman 500 kişi mi daha fazlası mı çalışır bilmiyorum. Binayı dolaşmak için sanırım birkaç kilometre yürüdüm. Ofislere kadar çok yere girdim çıktım. Uzunluğu yarım kilometren fazla olan yapının her katını dolaşmak öyle kolay olmuyor. Bir koridorda geriye dönüp bakıyorsunuz, sonu görünmüyor. Binadan ayrılmadan önce THY’nin Kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen’le karşılaştım. Operasyon başlayınca bir daha ziyaret için söz aldım. Böyle bir yapının kalbine girmek çok hoşuma gitti. Gerçekten onur duydum. Dünyada yükselen kargo yıldızları içinde THY 5’inci sırada. Şimdi daha yukarılara çıkabilir. Türkiye’nin yıllık ihracatının yaklaşık 200 milyar dolar olduğu düşünülürse, ihracatta yüzde 5’lik paya sahip olacak olan bu mega kargo binasından yaklaşık 10 milyar doların geçeceğini düşününce büyüklük biraz daha net anlaşılabiliyor.

Bir kısmı Atatürk Havalimanı’nda bulunan THY Kargo’nun iş hacmi yüksek. Kapasitesi giderek artıyor. Tam da ben bu satırları yazarken THY Kargo şirketini ayırmak için resmen harekete geçti. Gelecek günlerde bu iş netleşecek. Hatta kargo operasyonları için ayrıca 5 adet 747 Jumbo kargo uçağı alımlarından söz ediliyor. Ayırmak ya da yeni uçak alımları falan ne kadar doğru bilmem. Zaman gösterecek. Neyse ah bir fırsatınız olsa da bu binaya gezseniz diyemiyorum. Nereden baksanız her yeri güvenlik açısından çok önemli. Bu mega yapı ile helalleşmek için işin sahiplerine çok iş ve sorumluluk düşüyor."

RAKAMLARLA MEGA KARGO BİNASI