UEFA, deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarında deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.

UEFA, Avrupa karşılaşmaları ile ilgili radikal bir karara imza attı. Yapılan açıklamaya göre; önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa müsabakalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı.

Eşleşmelerde iki takımın iki ayakta aynı sayıda gol attığı beraberliklerde artık 15 dakikalık iki uzatma devresi ve gerekirse penaltı vuruşları olacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, deplasman golü kuralının kaldırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Deplasman golü kuralı, 1965'te tanıtıldığından beri UEFA müsabakalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Ancak, son birkaç yıldır çeşitli UEFA toplantılarında bunun kaldırılması sorunu tartışılmaktadır. Birçok antrenör, taraftar ve diğer futbol paydaşları, kuralın adilliğini sorguladı ve kuralın kaldırılması yönünde bir tercih dile getirdi. Kuralın etkisi şimdi asıl amacına ters düşüyor, çünkü aslında, artık ev sahibi takımları - özellikle ilk maçlarda - hücum etmekten caydırıyor, çünkü rakiplerine çok önemli bir avantaj sağlayacak bir gol yemekten korkuyorlar.

Ayrıca, özellikle uzatmalarda, deplasman takımı gol attığında ev sahibi takımı iki gol atmaya zorlamanın adaletsizliğine yönelik eleştiriler de var" diyerek alınan kararı ifade etti.

Ceferin, "Ev sahibi avantajının artık eskisi kadar önemli olmadığını söylemek doğru olur. Avrupa genelinde oyun tarzları açısından tutarlılığı ve ev sahibi avantajının azalmasına yol açan birçok farklı faktörü göz önünde bulunduran UEFA İcra Komitesi, doğru kararı almıştır" açıklamasını yaptı.