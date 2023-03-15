Albien siyah enjektör 1 Ohm Montajı nasıl yapılır?, Landrenzo Omegas Plus Yeşil Enjektör yerine hangi enjektör takılır nasıl yaparım? Orjinal ürüne binlerce lira vermektense Albien marka siyah Enjektör ile sorunu çözün ama bir kaç dikkat edilmesi gereken konular var İşte sorunun çözümü

Ucuz Landirenzo Omegas Plus Yeşil Enjektör Muadili Nasıl Takılır? Yeşil Enjektör Tamiri

Albien siyah enjektör 1 Ohm Montajı nasıl yapılır?, Landrenzo Omegas Plus Yeşil Enjektör muadili nasıl yaparım? Orjinal ürüne binlerce lira vermektense Albien marka siyah Enjektör ile sorunu çözün ama bir kaç dikkat edilmesi gereken konular var İşte sorunun çözümü

Landirenzo Omegas Plus Yeşil Enjektörlü ford focus 2012 aracımdan orjinal enjektörü süktüm ve yerine Aşağıda resmi bulunan, Albien siyah 1 Ohm enjektörü taktım. Özellikle 1 Ohm olmasına Dikkat Edin Çünkü Landirenzo Omegas Plus Yeşil Enjektör 1.1 Ohm İle Çalışmaktadır.

Motora giden hortum takılan sarı Nozullar orjinal değeri 1.8 gelmişti taktım yürüdüm ve araç gaz yemedi teklemeler oldu. Aracım 2012 Model Ford Focus 1.6 125 beygir Orjinalinde gelen Nozullar orjinal delik çapı 1.8 mm olduğu için 1.8 mm de 80 beygir araçlarda kullanılıyor. Aracınız 80 beygir ise aşağıdaki delme işlemini yapmanıze gerek yok ama benim aracım 125 beygir olduğu için Arabanın gazına basıyorum araba gitmiyor tekleme yapıyordu. 1,8mm delik çapı olursa 80 beygir 2 mm olursa 90 98 beygir, 2,2 olursa 115 beygir 2,3mm olursa 130 beygir 2,5 mm olursa 150 beygir araçların beygirine göre delik delmeniz gerekiyor.

Üstteki fotoğrafta görüleceği üzere aracım 125 beygir olduğu için hemen nozulları 2.25 mm lik matkap ucuyla deldim ve nozul ayarını 2.25 yaptık, şu an gaz yemesi çalışması 10 numara 8 bin tl verip orjinal enjektör alacağıma bu ürün benim işimi gördü ve sorun kalmadı gayet iyi çalışıyor bir sıkıntı yok. Sistem landirenzo omegas plus, yeşil enjektör bu sisteme uyumlu arkadaşlar Kolay gelsin...

Arkadaşlar Sizin İçin Hazırladık lütfen aşağıda en az bir yorumunuzu ekleyin teşekkürler