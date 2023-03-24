Üçüncü gün hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Muharrem İnce yine zirvede

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 ismin imza toplama sürecinde 3. gün geride kaldı. Muharrem İnce 76 bin 901 imza toplayarak 100 bin hedefine yaklaşırken, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Fatih Erbakan 69 bin 79'a ulaştı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 39 bin 317'ye yükselirken, Doğu Perinçek ise 16 bin 192'ye çıktı.

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

ADAYLIK BAŞVURULARI KABUL EDİLEN İSİMLER

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

İNCE 75 BİN İMZAYI GEÇTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde üçüncü gün sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 76 bin 901 imza alırken, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 69 bin 79 imza sayısına ulaştı.

OĞAN 40 BİNE DAYANDI

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 39 bin 317 kişi imza verirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üç günde 16 bin 192 imza aldı.

Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2 bin 31

Erkan Trükten: 116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92

İMZALAR İLÇE SEÇİM KURULLARINA VERİLEBİLİYOR

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.