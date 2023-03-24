Üçüncü gün hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Muharrem İnce yine zirvede

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 ismin imza toplama sürecinde 3. gün geride kaldı. Muharrem İnce 76 bin 901 imza toplayarak 100 bin hedefine yaklaşırken, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Fatih Erbakan 69 bin 79'a ulaştı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 39 bin 317'ye yükselirken, Doğu Perinçek ise 16 bin 192'ye çıktı.
Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde üçüncü gün sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 76 bin 901 imza alırken, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 69 bin 79 imza sayısına ulaştı.
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 39 bin 317 kişi imza verirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üç günde 16 bin 192 imza aldı.
Yakup Türkal: 2 bin 31
Erkan Trükten: 116
Tevfik Ahmet Özal: 807
İrfan Uzun: 447
Halil Murat Ünver: 285
Hilmi Özden: 225
Davut Turan: 92
İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.
100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.
Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.