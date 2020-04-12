Ücretsiz izne çıkarılan yardım başvurusu,Ücretsiz izne ayrılan işçi yardım için nereye başvuracak 1170 TL yardım başvurusu online

ücretsiz izin para yardımı başvurusu,internet üzerinden yardım başvurusu yap 2020

BAKAN ALBAYRAK'TAN BOMBA HABER GELDİ!

Bakan Albayrak 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' programında gelinen noktayı açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Programı'nda,

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" dedi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak.



ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN İŞÇİYE 1170 TL VERİLECEK

Bakan açıklamasında ücretsiz izne ayrılan her vatandaşa nakdi para yardımı yapılacağını açıkladı.Bu sayede ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımız maddi olarak ufak da olsa bir soluk alma imkanı bulacak.Herkese yardım yapılacağını açıklayan bakan Albayrak, 1170 TL olarak yardımı belirlediklerini açıkladı.

Destek tam 3 ay sürecek.Yani 3 ay boyunca ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara 1170 tl toplamda ise 3510 tl Nakdi yardım yapılmış olacak

ücretsiz izin para yardımı başvurusu,internet üzerinden yardım başvurusu yap 2020,sorularını soran bir çok vatandaşımız heyecanlanmasın, ücretsiz olarak izne ayrıldıkları firmalardan gerekli bilgiler alınılıp ödemeler muhtemelen doğrudan hesaplarına yatacaktır aynı maaşlarında olduğu gibi.

Ücretsiz izne çıkarılan işçi yardım için nereye başvuracak 1170 TL yardım başvurusu online sorularını da çok sık soran ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımız,yukarıda da dediğim gibi,lütfen bankalara, ptt ye akın etmesinler,boşa uğraşmasınlar ki zaten bu yardım salgın nedeni ile yapılıyor.

Paraların dağıtım şekli için 3 farklı yol gözlenebilir

1.Çalıştığınız firmadan bilgisi alınıp,doğrudan maaş hesabınıza yatabilir

2.Yine ptt dağıtıcıları aracılığı ile bizzat evinize kadar gelinir teslim edilir

3.Çalıştıgınız iş yeri ödemeler gelince, sizlere bizzat elden dağıtabilir.

Bizi takip ediniz,detaylar geldikçe yayınlayacağız.