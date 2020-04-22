Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği 1.177 TL başvurusu online sgk giriş

ücretsiz izne ayrılan işçiler ödemelerini ptt den mi alacak,ücretsiz izne ayrılanlar için 1,177 tl başvurusu nereden yapılıyor

Son dakika… Çalışma Bakanı’ndan ücretsiz izne ayrılanlarla ilgili açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulaması başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler.” dedi.

Eğer bir iş verenseniz ve ücretsiz izne ayırdığınız personeliniz için başvuru yapmak için lütfen tıklayınız

İŞÇİLERİN AYRICA BİR BAŞVURU YAPMASINA GEREK YOK!

Bakanımız Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiirdi, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.Yani corona virüsü nedeni ile ücretsiz izne ayrıldı iseniz siz ekstra bir başvuru yapmayacaksınız.İş yeri sahibiniz sizler için yukarıdaki bağlantıdan başvuru yapacak.

Maaş ödemelerinizi de daha önce nasıl alıyorsanız yine aynı şekilde ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakit destek uygulamasındaki 1,177 TL yapılacak.Muhtemelen ödemelerinizi bankadan alıyordunuz,yani bildirim yapıldıktan sonra aynı maaşınız yatar gibi destek ödemenizde hesabınıza yatacak

15 MARTTAN SONRA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLAR BAŞVURABİLİYOR

Ayrıca, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.

SİGORTALARDA HERHANGİ BİR AKSAKLIK OLMAYACAK

Covid 19 nedeni ile ücretsiz izne ayrılan işçilerin sigortaları, işsizlik fonunundan karşılanacak ve sigortaları ile alakalı bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını bildirdi.Yani ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

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