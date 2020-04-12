Ücretsiz İzinlere çıkanlara maaş Desteği verilecek Mi! Ücretsiz izin maaş başvurusu 2020 Ücretsiz izin maaşı Kaç lira 2020

Ücretsiz izne çıkarılan yardım başvurusu,Ücretsiz izne ayrılan işçi yardım için nereye başvuracak 1170 TL yardım başvurusu online

Bakan Albayrak 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' programında gelinen noktayı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Programı'nda, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği derhal sağlanacak" dedi.

Kısa çalışma maaşından fayda sağlayamayan veya ücretsiz izne çıkarılan kriterlere uymayan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği verilecek.

Kısa çalışma ödeneğinde bugün kadar gelen veriler ışıgında 200 binden çok firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvurular gerçekleşti. 700 bini tamamlandı.

25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

İş'e sürdürebilme finansmanı için 66 bin 171 firma müracaat , 34 bin 858'inin süreci belirtildi ve 29 milyar 558 milyon lira ödeme alındı .

Kamu bankaları vatandaşın yanında olurken , özel bankaların takındığı tavır bizleri oldukça üzmektedir . Onları da bu zor sürecimizde desteğe davet ediyorum.

Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.

Ücretsiz izne çıkarılan işçi yardım için nereye başvuracak 1170 TL yardım başvurusu online sorularını da çok sık soran ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımız,yukarıda da dediğim gibi,lütfen bankalara, ptt ye akın etmesinler,boşa uğraşmasınlar ki zaten bu yardım salgın nedeni ile yapılıyor.

Paraların dağıtım şekli için 3 farklı yol gözlenebilir

1.Çalıştığınız firmadan bilgisi alınıp,doğrudan maaş hesabınıza yatabilir

2.Yine ptt dağıtıcıları aracılığı ile bizzat evinize kadar gelinir teslim edilir

3.Çalıştıgınız iş yeri ödemeler gelince, sizlere bizzat elden dağıtabilir.

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