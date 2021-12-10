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Ücretine zam yapılmayan işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücretine zam yapılmayan işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
10 Aralık 2021 Cuma 13:58

Milyonlarca işçinin gözü Ocak ayında yapılacak zamlarda. Peki Ocak ayında ücreti arttırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir yasal çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

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