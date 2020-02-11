Uçakta Telefon ve Elektronik Cihaz Kullananlar Yandı !

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları na Şok Uygulama getirildi ceza tutarları Arttırıldı.

Yeni Uygulama ya istinaden Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmak , uyarılmasına rağmen yerinden kalkmak , emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını açık tutmak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile münakaşa yaşamak, kabin ekibinin çalışmasına güç kullanarak mani olmak , kabin ekibine ve diğer yolculara küfür etmek hakaret etmek, sözle tacizde bulunmak , kabin ekibinin verdiği talimatlara uymamak gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesi halinde vatandaşa yapılacak olan ceza tutarı 2.603 TL ye yükseltildi.

Cep telefonunu ısrarla kapatmamak açık bulunduran Şahıslar 2 bin 603 TL ödeyecek

Resmi Gazete'de 11 Şubat Salı İtibariyle açıklanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Aracılığı ile uygulanacak İdari Para Cezaları konusunda Yönetmelikte bulunan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanan cezalar yükseltildi. cep telefonunu kapatmayanlar uçuş kurallarına aykırı hareket edenler 2 bin 603 TL ödeyecek.

Kurallara aykırı İHA uçuranlara 18 bin liraya kadar para cezası - Sivil havacılığı yapılandırmak amacıyla varılan kararlara uymayanlara da 1586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim sene başından kayda geçmek üzere yeniden değerleme oranında yğükseltileceği , 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği hatırlatıldı

Kurallara Aykırılı davranışlarda verilecek para cezaları da açıklandı. Bu araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak açıklandı . Kayıt sırasında gerçeğe aykırı konuşanların bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası verilecektir.

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