Üç ay boyunca aylık 3.000 TL ek ödeme müjdesi Resmi Gazete'de! Üç ay boyunca aylık 3.000 TL ek ödeme müjdesi Resmi Gazete'de Yerini Aldı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2937) bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üç ay boyunca aylık 3.000 TL ek ödeme müjdesi Resmi Gazete'de Yerini Aldı

KİMLERE EK ÖDEME VAR?

Yapılan değişiklikle koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.

Karar neticesinde 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme olacağı ayrıca. Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.

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