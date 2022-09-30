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TYP'lilere Kadro Açıklaması 2023! | 2023 TYP kadrosu ne zaman verilecek? İşte Detaylar

TYP işçileri için kadro ve iş güvencesi açıklaması geldi, TYP'lilere İş Güvencesi verilecek mi, Çalışanların mağdur olduğunun ifade edildiği açıklamada, TYP işçilerine kadro ve iş güvencesi talebi dile getirildi. İşçiler İçin Düzenleme Geliyor: Peki TYP Kadro Müjdesi Var mı?

TYP'lilere Kadro Açıklaması 2023! | 2023 TYP kadrosu ne zaman verilecek? İşte Detaylar
Kamusaati
Kamusaati
30 Eylül 2022 Cuma 22:23

TYP çalışanlarına işçilerine kadro verilmesi, iş sürelerinin uzatılması ve iş güvencesi sağlanması talebi Meclis kürsüsünden dile getildi. TYP'lilerin kadroya alınması konusunda gündeme taşınan talep ve siyasilerden uzun süre gelen TYP açıklamasının detayları.

Son dakika: 2023'de TYP 'ye kadro müjdesi gelir mi?

TYP başvurularının başlamasının ardındna yeniden TYP kadro meselesi gündem oldu. Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında çalışmakta olan , çalışacak olan personellerin kadroya alınıp alınmayacağı meselesi gündemin en merak edilen konularından , en çok araştırılan konularından biri oldu. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu durumun detaylarına ve son açıklamalarına yer verdik.

TYP kadrosu nedir?

TYP , işkur aracılığıyla yapılan geçici işçi alımlarıdır. Bir kişi en fazla 9 ay çalışır ve iş bitiminde işsiz kalır. İş boyunca asgari ücret ödemesi alır. İşten çıkarılınca da 1 senesini tamamlayamadığı için herhangi bir kıdem tazminatı ya da başka bir haktan faydalanamaz.

İşçilere dair düzenleme Ekim ayında meclise geliyor. Peki torba yasada TYP işçilerine kadro düzenlemesi var mı?

Okullardaki Temizlik işçileri kadroya alınacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” bünyesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için en az 50.000 yeni kadroya Güvenlik görevlisi alımları ile temizlik personeli alımları yapılacak. Bilindiği üzere İŞKUR bünyesinde TYP ile alımlarında sistem tamamen değişmişti

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TYP İŞÇİLERİNE KADRO 2023

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Toplum Yararına Program kapsamında çalışan personellerin hayat şartları karşısında zorlandıklarını söyledi. Çalışanların kadroya alınmasını isteyen Barut düzenleme talebini dile getirdi. TBMM'de yapmış olduğu konuşmasında TYP'liler kadro verilmesi için "Devlet kurumları bu vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Çalışma süreleri uzatılmayan bu vatandaşlarımız işsizliğin pik yaptığı böyle bir dönemde nasıl iş bulacak, ailelerini nasıl geçindirecekler? Sesimize kulak verin ve bu çalışanlarımızın mağduriyetlerini giderin; köle gibi çalıştırılan insanların iş güvencesini sağlayın ve haklarını verin." dedi.

TYP İŞÇİLERİNİN HAKLARI

Barut TYP kapsamında çalışan personellerin diğer sorunlarına da değindi. CHP'li Vekil TYP politikasına eleştiride bulunarak "İŞKUR aracılığıyla okul, kaymakamlık, valilik gibi kamu kurumlarında üç, altı ve dokuz aylık sürelerle toplum yararına program kapsamında kıdem ve tazminatı ile hiçbir sosyal hakkı bulunmadan çalıştırılan yüz binlerce vatandaşımız büyük mağduriyet yaşıyor," dedi. Bu vatandaşların her sene mağduriyet yaşadıklarına da sözlerine ekleyen Barut sözleşme sonunda çalışanların işsiz kaldıklarını söyledi.

TYP NEDİR?

TYP , işkur aracılığıyla yapılan geçici işçi alımlarıdır. Bir kişi en fazla 9 ay çalışır ve iş bitiminde işsiz kalır. İş boyunca asgari ücret ödemesi alır.  İşten çıkarılınca da 1 senesini tamamlayamadığı için herhangi bir kıdem tazminatı ya da başka bir haktan faydalanamaz.

MECLİSE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

TBMM'ye taşeron işçiler, mevsimlik işçiler ve geçici işçiler ile kadroya geçen işçiler için yeni bir düzenleme geliyor. Konu ile ilgili dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme üzerinde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte düzenlemenin meclise gelmesi ve torba yasa şeklinde meclisten geçerek kısa sürede yürürlüğe gireceği bildirildi. 

Peki en önemli soru: Bu düzenlemede TYP var mı? Maalesef bu düzenlemede TPY çalışanları şimdilik yok. Ancak düzenlemenin meclise gelmesine daha 1 aydan fazla süre var. Bu süreçte TYP çalışanları sesini duyurarak düzenlemeden faldayalanmak istediğini yetkili kişilere iletmesi durumunda bir çalışma yapılabilir.

TYP de çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?

Bu bağlamda Kanun'da geçerli şartları sağlayan Toplum Yararına Program ( TYP ) kapsamındaçalışan işçiler işsizlik maaşı da alabilirler


Kaynak: Kamu Saati Özel
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