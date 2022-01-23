TYP'lilere Kadro Açıklaması 2022!, TYP kadrosu ne zaman verilecek? İşte Detaylar

TYP işçileri için kadro ve iş güvencesi açıklaması geldi, TYP'lilere İş Güvencesi verilecek mi, Çalışanların mağdur olduğunun ifade edildiği açıklamada, TYP işçilerine kadro ve iş güvencesi talebi dile getirildi.

TYP çalışanlarına işçilerine kadro verilmesi, iş sürelerinin uzatılması ve iş güvencesi sağlanması talebi Meclis kürsüsünden dile getildi. TYP'lilerin kadroya alınması konusunda gündeme taşınan talep ve siyasilerden uzun süre gelen TYP açıklamasının detayları.



TYP İŞÇİLERİNE KADRO 2022



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Toplum Yararına Program kapsamında çalışan personellerin hayat şartları karşısında zorlandıklarını söyledi. Çalışanların kadroya alınmasını isteyen Barut düzenleme talebini dile getirdi. TBMM'de yapmış olduğu konuşmasında TYP'liler kadro verilmesi için "Devlet kurumları bu vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Çalışma süreleri uzatılmayan bu vatandaşlarımız işsizliğin pik yaptığı böyle bir dönemde nasıl iş bulacak, ailelerini nasıl geçindirecekler? Sesimize kulak verin ve bu çalışanlarımızın mağduriyetlerini giderin; köle gibi çalıştırılan insanların iş güvencesini sağlayın ve haklarını verin." dedi.



TYP İŞÇİLERİNİN HAKLARI



Barut TYP kapsamında çalışan personellerin diğer sorunlarına da değindi. CHP'li Vekil TYP politikasına eleştiride bulunarak "İŞKUR aracılığıyla okul, kaymakamlık, valilik gibi kamu kurumlarında üç, altı ve dokuz aylık sürelerle toplum yararına program kapsamında kıdem ve tazminatı ile hiçbir sosyal hakkı bulunmadan çalıştırılan yüz binlerce vatandaşımız büyük mağduriyet yaşıyor," dedi. Bu vatandaşların her sene mağduriyet yaşadıklarına da sözlerine ekleyen Barut sözleşme sonunda çalışanların işsiz kaldıklarını söyledi.