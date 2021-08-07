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Tutuklanan işçi kıdem tazminatını alabilir mi?

İş yeri dışında işlenen bir suç nedeniyle tutuklanan işçi, kıdem tazminatını talep edebilir mi? İşte Yargıtay'ın emsal kararı.

Tutuklanan işçi kıdem tazminatını alabilir mi?
07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:11

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi, tutukluluk halinin devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi olduğundan İşverenin haklı nedenlerle derhal fesih hakkını kullanabileceğini belirterek, tutuklu işçinin kıdem tazminatını da alabileceğini ifade etmiştir.. Yüksek Mahkeme 2006/27023 Esas, 2007/13749 Karar sayılı kararında,'... Davacının işyeri dışında işlediği esrar satmak suçundan dolayı tutuklandığı daha sonra mahkum olduğu anlaşılmaktadır. İşyeri dışında işlenen işle ilgili olmayan suçtan dolayı, tutukluluk nedeniyle işe devamsızlık zorlayıcı nedene dayandığı, Dairemizin yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Bu nedenle kıdem tazminatının karar altına alınması gerekir.' şeklinde belirtilmiştir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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