evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
ögg sorgulama
ögg sorgulama
0
izin belgesi
izin belgesi
0
yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0

Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı

27 yaşındaki deniz biyolojisi öğrencisi, altı kiloluk balığı yakaladığında başına geleceklerden habersizdi. Yakaladığı balığın ağzını açtığında gördüğü manzara karşısında şoka giren öğrenci, bir ilke imza attı.

Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
13 Mayıs 2021 Perşembe 02:03

Güney Afrika'nın başketin Cape Town'da altı kiloluk marangoz balığı yakalayan 27 yaşındaki Don Marx, balığın fotoğrafını çektiği sırada ağzındaki paraziti fark etti. Balığın dilini ısırıp yerine geçen ve ömrünün sonuna kadar ağzının içinde yaşayan bu parazitin fotoğrafını yakından inceleyen genç, gördüğü tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı

BİR İLKE İMZA ATTI, BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Marx, çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.

Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı

UZAYLIYA BENZETTİ

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum" diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bugüne dek gördüğüm hiçbir şey, beni marangoz balığının ağzını açtığım ve bıyıklı bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm ana gerçekten hazırlayamazdı. Hayatımızı biraz yavaşlatıp etrafımıza dikkatlice baktığımızda, doğa bize tüm sihrini gösterir."

Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı

KAPSAMLI ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Dil yiyen parazitlerin varlığı on yıllardır biliniyor, ancak yalnızca son yıllarda yaşam döngüleri ve davranışları hakkında kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Tüm dil yiyen deniz biti türlerinin, okyanusta sürüklenerek ve tutunacak balıkları arayan erkek parazitler olarak hayatlarına başladığı düşünülüyor. Şu ana kadar 280'den fazla deniz biti türü tespit edildi. Her bir deniz biti türünün, yalnızca bir balık türünü hedef aldığı düşünülüyor.

Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber