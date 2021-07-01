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TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasını yanlış buldu.

TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün
01 Temmuz 2021 Perşembe 23:17

20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınırken, sözleşme bugün resmi olarak yürürlükten kaldırıldı.

Kamuoyunda uzun süre konuşulan karara ilişkin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) açıklama geldi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNMELİYİZ"

TÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada, "Kadına ve çocuğa şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesinde etkin bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeliyiz." denildi.

TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi ne geri dönülsün #1

"GÜVEN İKLİMİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Kadınların ve çocukların güven içinde yaşayacağı iklimin güçlendirilmesinin şart olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vicdanları yaralayan Elmalı Davası, mağdur çocukları koruma mekanizmalarının yetersizliğini göstermektedir. Getirilen her düzenleme ve uygulamaya 'şiddete sıfır tolerans' anlayışı ile yaklaşılması, kadınların ve çocukların güven içinde yaşayacağı iklimin güçlendirilmesi şarttır.

"İNSAN HAKLARI AÇISINDAN OLUMLU AMA..."

4. Yargı Paketi’nde tüm suçlarda tutuklama için somut delillerin aranması insan hakları açısından olumludur. Ancak cinsel suçlar ve çocuk istismarında tutukluluğun zorlaştırılması cezasızlık algısı yaratacak, mağdur kadınlar ve çocukları daha fazla şiddetle baş başa bırakacaktır.

Pakette, eşe karşı işlenen öldürme ve şiddet suçlarındaki cezayı artırıcı nedenlerin boşanılan eşi de kapsaması olumlu olmakla birlikte, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması sağlanmalıdır."

TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi ne geri dönülsün #2

TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi ne geri dönülsün #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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