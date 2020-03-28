Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs tedbirleri kapsamında 27 Mart 2020 saat 22.00 da yaptığı açıklamasında "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." dedi. Bu açıklama sonrası "Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri... 30 büyükşehir neler?" sorusu gündem oldu.
Türkiye'nin 30 Büyükşehri Hangileri 30 Büyük Şehir Hangi İller?
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı, Türkiye'de Korona virüsünde ölü ve vaka sayısı artarken biraz önce "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." dedi. Peki, Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri... 30 büyükşehir neler?
TÜRKİYE 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 2020
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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