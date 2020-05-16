Türkiye'de yazılan cezaların toplamının yarısı Gaziantep ilimize yazılmış!

Gaziantep ilimiz neden bu kadar çok ceza yedi?

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsüne karşı inanılmaz bir savaş var.Vaka sayılarının her ne kadar düşüşe geçmesi bizleri sevindirse de,yine de ülkemiz alarmda,son bir vaka kalana kadar teyakkuzdayız.

Birçok büyükşehir de olduğu gibi sokağa çıkma yasakları Gaziantep ilimizde de devam ediyor.Anadolunun en büyük sanayi kentlerinden biri olan ilimiz Gaziantep,malesef yazılan toplam ceza miktarı ile tüm Türkiye'de haberlere konu oldu!

TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS CEZALARININ YARISI GAZİANTEP'DE UYGULANDI!

Evet yanlış okumadınız,koronavirüs yasaklarını en çok delen il oldu Gaziantep.Türkiye de yazılan koronavirüs cezalarının yarısı ilimizde yazıldı!.. Gaziantep'te bugüne kadar toplamda 144,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirde sosyal mesafe, maske kullanımı ile sokağa çıkma yasaklarına uymama nedeniyle bugüne kadar jandarma ve emniyet tarafından 998 işyeri ile 92 bin 714 kişiye toplamda 144,3 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Vali Davut Gül, ülke genelinde uygulanan cezaların yarısının Gaziantep'te uygulandığını belirtti.

2 milyonun üzerinde nufüsü olan ilimizde, 83 milyonun yediği cezanın yarısı bizlere yazılmış! Vali Gül Kızdı, EVDE KAL GAZİANTEP!

Vali Gül, "Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık. Vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekecekler, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" görüşünü dile getirdi. Toplam vaka sayısının son günlerde katlanarak 900'e yaklaştığı kentte vakaların yüzde 13'ünün yatılı akraba ziyaretlerinde görüldüğünü kaydeden Vali Davut Gül, vatandaşlara seslenerek, "Coronavirüs, en yakınınızdaki akrabanız ya da arkadaşınızdan sizlere bulaşıyor! Lütfen kalabalık iftar sofralarını gelecek seneye erteleyin. Sosyal mesafe sizleri sevdiklerinize yakınlaştırır" dedi.