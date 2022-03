Türkiye’de Olmayan Zekice İş Fikirleri 2022 Parlak İş Fikirleri

Türkiye’de olmayan zekice iş fikirleri, parlak iş fikirleri, Çinde olup Türkiye’de olmayan ürünler, yurtdışında olup Türkiye’de olmayan girişimler 2022, Dünyada yeni is trendleri, patlayacak is fikirleri, Çin’de olup Türkiye de olmayan ürünler, 2022 de ne is yapılır, kimsenin aklına gelmeyen is fikirleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.

İÇİNDEKİLER Türkiye’de Olmayan Zekice İş Fikirleri 2022

Engellilere Özel Tatil İş Fikirleri

Oyun Motoru

Akıllı Güvenlik Kamerası

Online Güvenlik

Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri – Yeni Bina Isı Yalıtımı

Antika Yenileme

Drone Kiralama

Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri – Sürücüsü Olmayan Otomobiller

Türkiye’de Olmayan Zekice İş Fikirleri – Nanoteknoloji

Hayvan Kiralama

Kozmetik Sektörü

Sosyal Medya Platformları Türkiye’de Olmayan Zekice İş Fikirleri 2022 Kozmetik Sektörü

Sosyal Medya Platformları

Drone Kiralama

Antika Yenileme

Oyun Motoru

Sürücüsü Olmayan Otomobiller

Online Güvenlik

Yeni Bina Isı Yalıtımı

Akıllı Güvenlik Kamerası

Nanoteknoloji

Engellilere Özel Tatil İşi

Hayvan Kiralama Engellilere Özel Tatil İş Fikirleri Henüz Türkiye’de yabancı iş fikirleri arasında yer almayan ve ülkemiz başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede özel ilgi görmektedir. Her tür engel için tatil planlarının yapıldığı işletmelere büyük ilgi olsa da bu sektörde faaliyet göstermeyi deneyebilirsiniz. Tur operatörleri aracılığıyla engellilere bireysel hizmetler sunarken, aynı zamanda tavsiyelerde bulunurlar. Ülkemizde yeni bir iş fikri kurmak isteyen girişimcilere iş desteği sunan bir danışmanlık şirketi bulunmamaktadır. Birçok şirket, keşif adımlarını kendi başlarına ve çoğu zaman doğrudan işe başlamak için yanlış yoldan ilerlemek zorundadır. İş kurma desteği sağlamak için bir danışmanlık ajansı oluşturulabilirsiniz. Not: Türkiye’deki hizmetler arasında yer alan bu iş fikri ile sektöre yeni bir hizmet alanı ekleyebilirsiniz. Oyun Motoru Çağımız gereği bilgisayar oyunlarına yönelik ciddi bir eğilim var. Ancak ülkemizde bu oyunların altyapısını sağlayan oyun motorlarına henüz yatırım yapılmamaktadır. Tüm dünyada çok ciddi gelişen bir sektör olarak ülkemizde bu sektör için yeni bir firma kurulabilir ve bu sektör sayesinde ciddi paralar kazanabilirsiniz. Yurt dışında pek çok firma farklı sektörlerde faaliyet göstermekte ve yatırımlarını bu sektörlere göre artırmaktadır; ancak bu sektörlerde ilerleme kaydedemeyen talep Türkiye’yi temsil etti. Gerek risk açısından gerekse sıralamalarda diğer ülkelere göre yetersiz kalması Türkiye’nin farklı sektörlerdeki girişimleri bu başarının nedenleri arasında yer alıyor. Akıllı Güvenlik Kamerası Almanya merkezli güvenlik firması Buddyguard, yeni Flare akıllı güvenlik kamerası için 20 süper yatırımcının desteğini başarıyla aldı. Firmanın yarattığı yeni ürün, ses ve yüz tanıma teknolojisinin yanı sıra evin tüm noktalarını görebilmek için tasarlandı. 24 saat açık olan ürün sahiplerini ve sevdiklerini yüz ve sesle tanıyor. Farklı sesleri ve yüzleri algılar ve Android ve IOS platformlarındaki uygulamaları aracılığıyla sunucuları anında 7/24 uyarır. Ürün şu anda akıllı evlerde kullanım için tüm hızıyla devam ediyor. Online Güvenlik Ülkemizde kişisel ve kurumsal düzeyde işletmelere siber güvenlik desteği sağlayan şirketlerin çoğu yabancı şirketlerdir. Yerel bir siber güvenlik işi başlatarak, sektörde hızlı bir şekilde yükselme şansına sahip olabilirsiniz. İş dışı fikirler arasında Türkiye’de ilk sırada akıllı robotlar yer alıyor. Birçoğu yurt içinde üretim yapmış ve farklı alanlarda kullanılan bu robotların Türkiye’de faaliyeti bulunmamaktadır. Özellikle Türkiye’nin her yerinde bu alanda çok sayıda firma araştırma yapıyor Akıllı robotların satışı

Akıllı robot üretimi Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri – Yeni Bina Isı Yalıtımı Norveç ve İsveç’te bu pozisyon için çok düşük ortalama sıcaklıklara ve bu nedenle çok iyi yalıtılmış binalara sahip üniversite bölümleri bile var. Bu bölümlerdeki fikirler sırasıyla dünyanın birçok ülkesinde patentli şirketlere dönüşüyor. Isı ve bina yalıtımı artık çağın ihtiyacı olmaktan çıkmış ve giderek Türkiye’de hukukun yerini almaya başlamıştır. İsveç ve Norveç’teki firmalarla iletişime geçmek ve Türkiye’deki binaların ısı yalıtımı birçok ülkede bulabileceğiniz denenmemiş iş fırsatları bırakıyor. Araştırmalar yapıp farklı ve maliyeti uygun yalıtım işi yapabilirsiniz. Antika Yenileme İnsanların maddi ve manevi olarak değer verdiği antika ürünleri için yenileme ve restorasyon hizmeti sağlayabilirsiniz. Kimi için parasal kimileri için ise manevi olarak çok değerli olan antikalar her geçen yıl değerleniyor. Bu değerleri korumak ve güzelleştirmek adına bir adım atabilirsiniz. Drone Kiralama İnsanların özel günlerinde kullanabileceği dronlar için bir kiralama hizmeti sağlayabilirsiniz. Bu işi yapan birkaç bireysel kullanıcı bulunuyor ancak ülke genelinde hizmet veren profesyonel bir işletme henüz bulunmuyor. Vergi mükellefi olarak hemen bu işe başlaya bilirsiniz. Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri – Sürücüsü Olmayan Otomobiller Sürücüsüz arabalar, Türkiye’deki otomotiv dışı sektörler arasında iyi konumlanmış iş fikirleri var. Her ne kadar Türkiye, otomobil üreticisinde sürücüsüz otomobillerle başarılı bir iş çıkarmıyor. Denemelerin çoğu Japonya ve Amerika’da yapılıyor ve başarı elde ediliyor. Ancak Türkiye’de sürücüsüz otomobiller için pek çok mühendis yeterli bir bütçeye sahip değil. Bu durum Türkiye’de arka planda kalması teknoloji açısından getirilmiştir. Türkiye’de Olmayan Zekice İş Fikirleri – Nanoteknoloji Evet, Türkiye’de nanoteknoloji ile ilgili çalışmalar var. Ancak bu sektör çok büyük. Bu sadece geliştirilmekte olan bir ürünün nanoteknolojisi değildir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her ürün ve endüstri için dünya çapında nanoteknoloji çalışmaları bulunmaktadır. ABD’deki üniversite ve işletme çalışmalarına odaklanabilirsiniz. 1300’de Nano teknolojisi için zaten patentlidir. Bu, endüstrinin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösterir. 22. yüzyıl kesinlikle nanoteknoloji yılı olacak. Daha önce bile olabilir. Hayvan Kiralama Hayvan kiralama hizmetleri artık dünya genelinde belirli dönemlerde verilmektedir. Örneğin yazlık evinde inek beslemek ve doğal süt içmek isteyen bir kişi; birkaç aylığına inek kiralayabilir. Daha sonra dağ evinden ayrıldığında ineği şirkete geri verir. Özellikle tavuk, inek ve koyunlar için kiralama hizmetlerinde yükselen bir artış var. Sizde deneyebilirsiniz.. Kozmetik Sektörü Türkiye’de yapılan kozmetik alanında çalışan; Ancak bu çalışmalar doğrudan verimlilik açısından yapılmamaktadır. Bunun nedeni yurtdışından satın alınan kozmetik ürünlere Türk firmalarının isimlerinin yapıştırılarak satışa sunulmasıdır. Bu alanda iş sağlanamamasının sebeplerinden biri de yüksek yatırım maliyetidir. Özellikle uzun yıllar gül suyu veya lavanta temin etmiş ya da Türkiye anlamında benzer ürünlerin ihracatı için çalışmalar yapmış; ancak diğer kozmetik ürünler için bir gelişme yoktur. Sosyal Medya Platformları İş dışı fikirler arasında ilk sırada yer alan Türkiye’deki sosyal medya platformları, Türkiye’de iş sağlanmayan hemen her yönde bulunuyor. Dünyadaki tüm sosyal medya platformları Amerika gibi büyük ülkelerden çıkmış ve tüm dünyaya yayılmayı başarmıştır. Türkiye’de maalesef böyle bir çalışma yok. Gumroad, Slacker veya benzeri platformlar maalesef Türkiye’de yer almıyor. Bu alanda Türkiye’de yapmaya çalıştığı bazı çalışmalarda çalışan birçok programcı veya yazılımcı yeterli olmamaktadır. Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak: