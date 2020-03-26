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Türkiye'de Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 75'e Çıktı

Dünyanın birçok ülkesinde binlerce can alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılma süreci devam ediyor, Türkiye'de Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 75'e Çıktı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs rakamlarına ilişkin son bilgileri verdi.

Türkiye'de Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 75'e Çıktı
26 Mart 2020 Perşembe 23:57

Türkiye'de Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 75'e Çıktı

Dünyanın birçok ülkesinde binlerce can alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılma süreci devam ediyor.

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs rakamlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle can kaybının 75'e, vaka sayısının ise 3 bin 629'a ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Test sayımız dün 5.035’ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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