Türkiye'de kaç kişide corona virüsü çıktı? Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı 14 mart 2020

hangi ilçelerde corona (korona) virüsü çıktı, sağlık bakanlığı corona virüsü çıkan şehirleri neden açıklamıyor

Tüm dünyayı şoke eden ve geç de olsa Türkiye'ye gelen ölümcül corona virüsü Türkiye'yi de tehdit etmeye başladı..Sağlık bakanının geçen hafta Türkiye'de bir kişide corona virüsü açıklamasının ardından halkımız malesef endişeye kapıldı.Bu açıklamanın ardından hemen hemen her gün yeni açıklamalar geldi..En son 5 olan vaka sayısı biraz önce yapılan açıklama ile 6 oldu..!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Umreden dönüş yapan bir vatandışımız corona şüphesi ile hastaneye gitti ve sonuç malesef pozitif çıktı.Sağlık bakanı Koca gece yarısı bunu kamu ile paylaştı.Vaka sayısının 6 olması,malesef halkımızı endişiye sevk ediyor.

Fahrettin Koca'nın son dakika açıklaması:

LÜTFEN 14 GÜN KURALINA UYUN"

"Umreden yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

Ayrıca temas ettiği kişilerinde karantinaya alınması gerektiğini düşünüyoruz.Çünkü corona kolay bulaşabilen bir virüs...6 rakamına ulaştı,bu rakam birden onlu rakamlara çıkabilir.Lütfen sağlık bakanlığının önerilerine şiddetle uymanızı tavsiye ederiz.Lütfen corona virüsüne karşı alınabilecek tedbirler yazımızı okuyun..Okumak için tıklayınız

Kamusaati.com'a çok sık sorulan sorular:

Peki Türkiye'de corona nedeni ile ölen vatandaşımız var mı?

Hayır, kayıtlara geçmiş hiçbir ölüm yoktur.Sosyal medya da paylaşılan şeylere lütfen itibar etmeyiniz.Sağlık bakanımız gerekli açıklamaları anında yapmaktadır

Türkiye'de şuana dek kaç kişide corona virüsü çıktı?

An itibarı ile bakanımız bir az önce yani 14 mart 2020 cumartesi saat 23,30 da 1 vatandaşımızda daha corona tespit edildi dedi.Yani Türkiye'deki bilinen corona vaka sayısı 6.Bu resmi açıklamalara göre kesin bir rakamdır.

Hangi şehirlerde ya da hangi ilçelerde corona virüsü çıktı?

Çeşitli söylentiler mevcut.Sosyal medyada da çok şey paylaşılıyor.Ancak bakanlığımızın aldığı karara göre Şehir ya da bir ilçe ismi telafuz edilmiyor.Yani resmi kaynaklardan kesinlikle hangi il ya da hangi ilçede corona virüsü vakası görüldüğü bilinmiyor.Ya da bilenler sadece hasta yakınları ve ilgili hastane personeli.

Sağlık bakanlığı corona virüsünün tespit edildiği şehir ya da ilçeleri neden açıklamıyor

Sağlık bakanlığı dünyayı tehdit eder hale gelmiş bu ölümcül virüs için inanılmaz tedbirler alıyor ve son derece de başarılı oluyor.Şehirlerin açıklanmasının en büyük sebebi , o şehirde yaşayan halkı tedirgin etmemek.Çünkü şuanda zaten her şey kontrol altında.Dünya da bir çok ülkede yüzlerce ölüm yaşansa da ülkemizde tek bir ölüm dahi olmadı.Bakanlığımızın izlediği politika sayesinde virüsten hiçbir yara almadan geçecek inşallah.

Türkiye'de çok corona vakası varmış ama basına yansıtmıyorlarmış doğru mu bu ?

Kesinlikle hayır,Sağlık bakanımız gerekli her durumu bizimle paylaşıyor hem ciddi bir durum olsa bunu halktan neden gizlesinler ki? bunlar sadece sosyal medyada prim yapmak isteyen bazı kullanıcıların asılsız paylaşımları nedeni ile yayılıyor.Basından saklanan veya gizlenen bir durum söz konusu değildir.

kaynak: kamusaati.com