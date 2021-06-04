Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi var mı?

sorusuna vatandaşların yüzde 30,2’si ‘evet’ cevabı verdi. Yüzde 43,5’lük k’esim ‘hayır’ derken yüzde 17,4’lük kesim de fikri olmadığını belirtti.

TEKRAR SOKAĞA ÇIKAR MISINIZ?

Yeni bir darbe girişimi olması halinde vatandaşların sokağa çıkmaya hazır olduğu da ankette ortaya çıktı.2021 yılında “Tekrar bir d’arbe girişimi olsa sokağa çıkar mısınız?” sorusuna vatandaşların yüzde 74,6’sı çıkarız cevabını verdi. 2019 yılında yapılan araştırmada ise bu rakamın yüzde 77,4’ye çıktığı görüldü. 2018 yılında ise vatandaşların yüzde 22,8’i darbe te’hlikesinin olduğunu düşünüyordu.

ASIL FAİLLER YAKALANMADI

Yeni Şafak’tan Fatih Özer’in haberine göre; Türk halkı, darbe girişiminde yer alan asıl faillerin ise yakalanmadığına inanıyor. Vatandaşların yüzde 40,3’ü “15 Temmuz darbe girşiminin asıl failleri sizce yakalandı mı?”

sorusuna ‘hayır’ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 30,6’sı ‘kısmen’, yüzde 12,8’i ise ‘evet’ dedi. O’HAL’DE MAĞDUR YOK Ankete katılanlar O’HAL sürecinde insanların mağdur edilmediğini, oluşturulmak istenilen algının gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

“Darbe girişimi sonrası O’HAL sürecinde insanların mağdur edildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 46,6’sı ‘hayır’ derken, yüzde 19,2’lik k’esim ‘evet’, yüzde 22,6’lık k’esim de ‘kısmen’ cevabını verdi.

DAHA ÇOK CEZA VERİLMELİ

15 Temmuz sonrası FETÖ ile mü’cadelenin yeterli olup olmadığı vatandaşlar tarafından değerlendirildi. 2018 yılında yapılan ankette vatandaşlarını yüzde 67,3’ü mü’cadeleyi yeterli bulurken, 2019 yılındaki ankette bu oran yüzde 59,4’e geriledi.

Vatandaşların yüzde 36,6’sı mücadeleyi yetersiz bulduğunu belirtiyor. Darbe girişimine katılan kişilere verilen c’ezalar, vatandaşlar tarafından yeterli bulunmadı. Vatandaşların yüzde 63,6’sı dar*becilere verilen ce’zaların yetersiz olduğunu ve daha fazla c’eza verilmesi gerektiğini belirtti.