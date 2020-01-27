0
0
0
0
0
0
0
0

Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara 4,4 büyüklüğünde Buğün Sallandı !

Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara Buğün Sallandı ! Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara da Buğün Sallandı !

Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara 4,4 büyüklüğünde Buğün Sallandı !
27 Ocak 2020 Pazartesi 18:42

Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara da Buğün Sallandı !


Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara Buğün Sallandı !  Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara da Buğün Sallandı !

Ankara'nın Akyurt bölgesi başta olmak üzere bugün öğleden peş peşe korkutan zelzelelere teslim oldu!

AFAD Ekipleri son dakika açıklamasında bulundu , Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde zelzele meydana geldi Ankara kalecik de başta olmak üzere bölgede büyük panik yaşandı

Herhangi bir can kaybı olmadığı hafif sarsıntı şeklinde olduğu çok fazla zarara uğramadığı bilinmektedir


Ankara'daki depremler Kandilli tarafından şu şekilde açıklandı :

Ankara Akyurt saat 13.51 depremin büyüklüğü 3.9
Ankara Akyurt saat 14.00 depremin büyüklüğü 3.3
Ankara Akyurt saat 14.09 depremin büyüklüğü 2.0

Elazığ merkez başta olmak üzere hemen hemen her ilde hissedilen acı depremin enkazı canla başla insanlara  ulaşmaya çalışılırken 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, öğle saatlerinde İstanbul Şile merkezli bir deprem de kayıtlara geçti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber