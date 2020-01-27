Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara 4,4 büyüklüğünde Buğün Sallandı !

Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara Buğün Sallandı ! Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara da Buğün Sallandı !

Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara da Buğün Sallandı !



Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara Buğün Sallandı ! Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem Türkiyede Depremler Bitmek Bilmiyor Ankara da Buğün Sallandı !

Ankara'nın Akyurt bölgesi başta olmak üzere bugün öğleden peş peşe korkutan zelzelelere teslim oldu!

AFAD Ekipleri son dakika açıklamasında bulundu , Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde zelzele meydana geldi Ankara kalecik de başta olmak üzere bölgede büyük panik yaşandı

Herhangi bir can kaybı olmadığı hafif sarsıntı şeklinde olduğu çok fazla zarara uğramadığı bilinmektedir



Ankara'daki depremler Kandilli tarafından şu şekilde açıklandı :

Ankara Akyurt saat 13.51 depremin büyüklüğü 3.9

Ankara Akyurt saat 14.00 depremin büyüklüğü 3.3

Ankara Akyurt saat 14.09 depremin büyüklüğü 2.0

Elazığ merkez başta olmak üzere hemen hemen her ilde hissedilen acı depremin enkazı canla başla insanlara ulaşmaya çalışılırken 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, öğle saatlerinde İstanbul Şile merkezli bir deprem de kayıtlara geçti.