Türkiye'de corona virüsü malesef hızla artıyor!Türkiye'de corona virüsüne yakalanan kaç kişi oldu 16 mart 2020

Sağlık bakanı Fahrettin Koca gece yarısı üzücü haberi verdi..Türkiye'de Coronaya yakalanan sayısı ne kadar?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca her gece olduğu gibi , bu gece yani 16 mart 2020 Saat: 00,10 da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üzücü bir haber daha verdi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca saat 00,46 da tekrar bir açıklama daha yaptı ve vaka sayısının 18 olduğunu açıkladı

TOPLAM VAKA SAYISI 18

Bakan Koca, son vakalarla birlikte toplan vaka sayısının 18 olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI 18'e YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Amerika'dan gelen 3 Türk vatandaşımızda,Avrupa'dan gelmiş 7 vatandaşımızda corona virüsü pozitif çıktı.Bakanımız önceki açıkladığı vakalarla beraber Türkiye'de şuanda resmi olarak açıklanan sayı 18'e yükseldi.Şuana kadar şükrediyoruz ki bir ölüm gerçekleşmedi.

Vaka sayısı artışı az da olsa elbette sayı yükseldikçe vatandaşlarımız arasında endişe artıyor.Lütfen sükünetimizi koruyalım.Devletimiz her türlü önlemi almış durumda.Vakaların tamamı kontrol altında olduğu gibi yakınlarıda gözetim altında.Özellikle Sağlık bakanlığımızın açıkladı coronodan korunma önerilerini dikkatle okuyalım ve uyalım.

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