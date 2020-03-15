salgın virüs corona nedeni ile sokağa çıkma yasağı çıkarmı,türkiyede corona nedeni ile ne zaman sokağa çıkma yasağı ilan edilecek? Hangi ülkelerde corona sebebi ile sokağa çıkma yasağı var

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve tehdit eder duruma gelen Corona virüsü COVID-19 tedbirleri arasında elbette sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.Ancak Türkiye'de böyle bir durum şuan için söz konusu bile değildir.Bakan Koca'nın 14 mart günü açıklamasında Türkiye'deki vaka sayısının sadece 6 olduğunu bildirmişti.Ayrıca diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde şuanda Corona Virüsü nedeni ile yaşanan bir kayıp da yok.

Özellikle Sağlık bakanlığımızın bu tehditi çok ciddiye alması,önlemlerin hızlandırması,bakanın hemen hemen hergün basının karşısına çıkıp canlı yayında açıklamalar yapması,halkın bilinçlendirilmesi paralel olarak dünyanın en temiz ülkeleri arasında kaldığımızı söyleyebiliriz.

Türkiye'de corona (korona) virüsü nedeni ile sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi?

Devletimiz her zaman halkın lehine kararlar almak ile yetkilidir.Allah göstermesin,vaka sayısında artış olursa,ölümler gerçekleşirse,devletimizin sokağa çıkma yasağı da koyabileceğini unutmayalım.Bu ve benzeri konular halkımızın canını sıkabilir,ülkemizde hayat durabilir,ticaret akışı durabilir,eğitim öğretimde büyük sıkıntılar yaşanabilir ve daha bir sürü problem yaşanabilir.Ancak önemli olan önce insan sağlığı.Devletimiz 1 kişinin dahi bu virüs nedeni ile hayatını kaybetmemesi için bütün önlemleri alıyor.Ülkemizde elbette böyle bir yasak şuan için söz konusu değil ancak yurtdısından gelen vatandaşlara en az 14 gün evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.Yani ülkemizde sokağa çıkmama uyarısı sadece yurtdısından gelen vatandaşlarımıza yapılıyor.Nedeni ise corona virüsünün 14 günlük kuluçka süresi.

Corona virüsü vakaları artarsa elbette sokağa çıkma yasağı uygulanabilir

Corona virüsü bütün ülkeler için çok ciddi bir tehdit.Çinde ölen kişi sayısı binlerle ifade ediliyor ki Çin'in ticari kaygıları için vaka ya da ölen sayısını yanlış aktardığı iddia ediliyor.Zira Çin'den çok çok uzakta olan İtalya'da ölü sayısı 1500'e yaklaştı.Corona virüsü önemli bir tehdit olmasaydı,Abd OHAL ilan etmezdi,İphone mağazalarını geçici süre ile de olsa kapatmazdı,ülkeler arası seyahetler ciddi şekilde ertelenmezdi,tüm dünya maske ile gezmedi..Yani bu durum şunun özeti: Corona virüsü dünya için tehdit oluşturuyor.

Devletler bu şekildeki yaygın ve ölümcül bir hastalığa yol açan bir virüsün salgın haline dönüşmemesi için elbette sokağa çıkma yasağı kararı alabilir.Türkiye'de şuanda bakanlığın muhteşem tedbirleri sayesinde hem vaka sayısı yok denecek kadar az hem de herhangi bir ölüme rastlanmadı.

Ancak durumda bir artış gözlenirse,Örnek Çin,İtalya,İran,İspanyadaki gibi vaka ve ölüm sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı belirli kriterler içerisinde değerlendirilip hayata geçirilebilir.Ülkemizde şuan için böyle bir durum söz konusu bile değildir.Ancak zaman neyi gösterir,hep birlikte bekleyiz göreceğiz.

Sokağa çıkma yasağı hangi koşullarda uygulanır?

Savaşlarda,iç savaşlarda,belirsiz karmaşık ve kargaşa ortamında,ciddi salgın hastalık durumlarında ( zaten konumuzda bu ölümcül salgın hastalık corona virüsü),yönetimin el değiştirmesi durumlarında sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.Sokağa çıkma yasağı almak için, yaşanan olay halkı ne kadar etkiliyor,sokağa çıktığında yaralanma ya da ölüm gibi durumlar yaşanır mı, devlete isyan vb gibi durumların görülmesi söz konusu olursa,sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

Sokağa çıkma yasağını kim ya da hangi kurum belirler?

Devlet bu durumda tam yetkilidir.Örnek veriyoruz Corona virüsü ile alakalı bir sokağa çıkma yasağı gelecekse,iç işleri bakanlığı, sağlık bakanlığından bilgi alır ve İç işleri bakanlığı doğrudan sokağa çıkma yasağı koyabilir.Ya da sokağa çıkma yasağı konusunda mecliste ( TBMM) oylama yapılabilir,milletvekillerinin de görüşü alınabilir.Sokağa çıkma yasağına uymayanlara belirli ölçülerde cezalar verilebilir.Bu kararları kolluk kuvvetleri yani Polis ve Jandarma uygulayabilir.Eğer kesin olarak sokağa çıkma yasası her bölgede uygulanırsa ve bu yasağa uymayan vatandaşlar olursa,haklarında soruşturma ve ya da gözaltı kararı bile çıkabilir.

Corona Virüsü nedeni ile sokağa çıkma yasağı ilan edilirse halk,temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?

Özellikle bu tür salgın hastalıklarda sokağa çıkma yasağı bir çok ülkede yapılıyor şuanda.Sokağa çıkma yasağı zaten geçici olarak uygulanan bir önlem sadece.Zaten sokağa çıkma yasağı tarihi vatandaşlara önceden bildirilecektir.Halk bunun açıklamasını takiben,genel ihtiyaçlarını belirli bir süre zarfı için stok yapacaktır.Ayrıca uygulanan sokağa çıkma yasağında bazı durumlarda vatandaşa sokağa çıkması için izinler verilecektir.Örnek acil bir durum,ölüm,hastalık,kaza,genel temel gıda maddesi ihtiyaçlarını giderme gibi..Yani sokağa çıkma yasağı sizi çok korkutmasın.

Corona virüsü nedeni ile sokağa çıkma yasağı ilan edilirse Eczaneler,marketler,Hastaneler açık olacak mı?

Elbette.Hayatımızı idame etmek için sokağa çıkma yasağı olsa bile,acil durumlarda vatandaşın her zaman sokağa çıkma hakkı vardır.Zaten olağanüstü durumlarda olsa,Hastaneler,Eczaneler ve temel gıda temini ve satışı yapan marketler,fırınlar açık olacaktır..Zaten aksi bir durumda hayat durur.

Corona virüsü nedeni ile Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?

Zatan virüsün ana vatanı olan Çinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.İran'da da belli bölgelerde acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden ayrılmayın uyarıları yapılıyor.İtalya da vaka sayısının oldukça fazla olması nedeni ile tüm ülke karantinaya alındı ve belli bölgelerde sokağa çıkma yasağı var.Ki 15 mart 2020 pazar itibarı ile İspanyada da vakaların artması sonucu belirli bölgelerde halka sokağa çıkmama uyarıları yapıldı.Yine Irak bölgesel kürt yönetimi kapsamında belirli süre için sokağa çıkma yasağı kararı alındı.Ayrıca Fransada da yasak olmasa da halka,sokağa çıkmayın uyarıları yapılıyor.

Maçların seyircisiz oynatılması,Avm'lerin açılış kapanış saatlerinin değiştirilmek istenmesi,Okulların tatil edilmesi sokağa çıkma yasağının ilerleyen günlerde olabileceğinin kanıtı mıdır?

Elbette hayır.Yukarıda da dediğimiz gibi bu ölümcül corona virüsü ile en iyi baş eden ülkelerden biriyiz diyebiliriz.Ülkemizde kesinlikle acil bir durum yok.Ancak maçların seyircisiz oynatılması,Okulların tatil edilmesi,Alışveriş merkezlerinin geçici olarak kapatılması ya da belirli saatlerde açılıp kapanacağı (ki şuanda alınmış kesin bir karar yok) gibi durumlar,vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor.Vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağıda gelebileceği gündeme geleceği düşünülüyor.Ancak şunu bilelim ki yukarıda yazdığımız uygulamalar sadece Tedbir amaçlı! Sağlık bakanlığımız durumu o kadar iyi organize ediyor ki,bu alınan erken diyebileceğimiz tedbirler sayesinde , olumsuz bir durumun yaşanmayacağının kanıtıdır.

Lütfen sosyal medya da kendini bilmezlerin,ortalığı karıştırmaya çalışanların oyununa gelmeyin.Hayatınızı rahat rahat devam ettirin,ancak bakanlığımız önerdiği önlemleri de uygulayarak.Önlemleri kulak ardı etmezseniz vakalar büyümez ve sokağa çıkma yasağı gibi durumlarla da karşılaşmayız..!

Kamusaati.com'a çok sık sorulan sorular:

Peki Türkiye'de corona nedeni ile ölen vatandaşımız var mı?

Hayır, kayıtlara geçmiş hiçbir ölüm yoktur.Sosyal medya da paylaşılan şeylere lütfen itibar etmeyiniz.Sağlık bakanımız gerekli açıklamaları anında yapmaktadır

Türkiye'de şuana dek kaç kişide corona virüsü çıktı?

An itibarı ile bakanımız bir az önce yani 14 mart 2020 cumartesi saat 23,30 da 1 vatandaşımızda daha corona tespit edildi dedi.Yani Türkiye'deki bilinen corona vaka sayısı 6.Bu resmi açıklamalara göre kesin bir rakamdır.

Hangi şehirlerde ya da hangi ilçelerde corona virüsü çıktı?

Çeşitli söylentiler mevcut.Sosyal medyada da çok şey paylaşılıyor.Ancak bakanlığımızın aldığı karara göre Şehir ya da bir ilçe ismi telafuz edilmiyor.Yani resmi kaynaklardan kesinlikle hangi il ya da hangi ilçede corona virüsü vakası görüldüğü bilinmiyor.Ya da bilenler sadece hasta yakınları ve ilgili hastane personeli.

Sağlık bakanlığı corona virüsünün tespit edildiği şehir ya da ilçeleri neden açıklamıyor

Sağlık bakanlığı dünyayı tehdit eder hale gelmiş bu ölümcül virüs için inanılmaz tedbirler alıyor ve son derece de başarılı oluyor.Şehirlerin açıklanmasının en büyük sebebi , o şehirde yaşayan halkı tedirgin etmemek.Çünkü şuanda zaten her şey kontrol altında.Dünya da bir çok ülkede yüzlerce ölüm yaşansa da ülkemizde tek bir ölüm dahi olmadı.Bakanlığımızın izlediği politika sayesinde virüsten hiçbir yara almadan geçecek inşallah.

Türkiye'de çok corona vakası varmış ama basına yansıtmıyorlarmış doğru mu bu ?

Kesinlikle hayır,Sağlık bakanımız gerekli her durumu bizimle paylaşıyor hem ciddi bir durum olsa bunu halktan neden gizlesinler ki? bunlar sadece sosyal medyada prim yapmak isteyen bazı kullanıcıların asılsız paylaşımları nedeni ile yayılıyor.Basından saklanan veya gizlenen bir durum söz konusu değildir.

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