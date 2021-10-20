Türkiye’de Büyük bir Hastalık Baş gösterdi! güven erozyonu yaşanıyor

Toplumsal güven kavramı ile pandemi önlemlerinin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamayı amaçlayan bir çalışma Türkiye’de hemen hemen her alanda ciddi bir güven erozyonu yaşandığını ortaya koydu.

Demet ARAN

ANKARA - İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun İnsani Gelişme Monitörü’nün verilerine dayanarak yaptığı değerlendirmede Türkiye’de son yıllarda güven erozyonu yaşandığı belirtildi. Toplumsal güven kavramı ile koronavirüs önlemlerinin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamayı amaçlayan “Toplumsal Güven ve Salgın Önlemleri Algısı” başlıklı çalışmada İnsani Gelişim Vakfı ve İstanbul Politika Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirilen toplumsal uyum araştırmalarının bulguları ile World Values Survey 2018’in (WVS 2018) verileri de kullanıldı.

WVS 2018 verilerine göre Türkiye’nin “İlk kez karşılaştığınız birine ne kadar güvenirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre yüzde 25,1 ile 85 ülke arasında 47’nci sırada yer aldığı belirtilen çalışmada koronavirüs önlemlerinin ilk bakışta bireysel bir davranış gibi görünseler de önemli ölçüde başkalarının davranışlarıyla paralel devinen bir toplumsal uyum davranışı olarak anlaşılması gerektiği ifade edildi.

20 ülkenin güven sıralaması ile pandemiyle mücadele performasları karşılaştırılarak Tayvan, Singapur ve Hollanda istisnaları dışındaki ülkelerin güven endeksi ile salgın performansı konusundaki sıralarının benzeştiğini ortaya koyan çalışmada “Yüksek güven ülkelerinde yaşayan bireyler, enfeksiyonun hızla yayılmasını sağlarken, zirveye ulaşıldıktan sonra enfeksiyonun hızlı kontrolünde de rol oynamaktadır” denildi. Türkiye de güven sıralaması ile pandemiyle mücadele performansı benzeşen ülkeler arasında yer aldı.

GÜVEN EROZYONU YAŞANIYOR

Toplumsal güven duygusunu Türkiye özelinde ele alan çalışmada İstanbul Politikalar Merkezi’nin 2018 ve 2020 yıllarında yapılan araştırmaları karşılaştırılarak Türkiye’de hemen hemen her alanda güven erozyonu yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye’de yaşayan bireylerin başkalarına olan güvenlerinin 2018’den 2020’ye gelindiğinde yüzde 61’den yüzde 42’ye düştüğüne dikkat çekilen çalışmada “Türkiye’deki insanlar tipik olarak kendi çıkarları için kuralları ihmal etme eğilimindedir” ifadesine katılanların oranının 2018’de yüzde 61, 2020’de ise yüzde 66 olduğu belirtildi. Çalışmada yer alan verilere göre “Türkiye toplumunda günlük yaşamda insanlar birbirlerine karşı saygılıdırlar” cümlesine katılanların oranı da aynı 2 yıl içerisinde dramatik bir düşüşle yüzde 43’ten yüzde 18’e geriledi.

TOPLUM PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN YORULDU

Türkiye’de yaşayan insanların koronavirüs salgını önlemleri konusunda nasıl davrandığını, başkalarının davranışlarını nasıl değerlendirdiğini ve başkalarının uyum davranışlarına ne kadar güvendiğini inceleyen çalışma, uygulanma oranı en yüksek oran tedbirin yüzde 87 ile eve gelince el yıkama, en düşük olanının ise yüzde 50 ile kapalı ortamlara girmeme olduğunu gösterdi. Toplumun yüzde 64’ünün pandemi tedbirlerine uymaktan yorulduğunu ortaya koya çalışmada, her dört kişiden üçünün toplumun Kovid-19 önlemlerini zaman geçtikçe daha sık gevşetmeye başladığı düşüncesinde olduğu tespiti yer aldı.

Türkiye’de başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alarak hareket edileceğine olan inancın yüzde 28 düzeyinde kaldığı belirtilen çalışmada başkalarının kurallara ancak ceza ve yaptırım yoluyla uyacaklarını düşünenlerin oranının yüzde 58 olduğuna dikkat çekildi.

TOPLUMSAL GÜVEN TESİS EDİLMELİ

Makro güven endekslerine göre orta seviyede toplumsal güven düzeyi gösteren Türkiye insanının mikro seviyede oldukça düşük güven algısına sahip olduğunu ortaya koyan çalışmanın sonuç bölümünde Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla önemli bir güven erozyonu yaşandığına dikkat çekilerek pandemi tedbirlerine uyum konusunda toplumsal olarak daha güçlü bir bilincin geliştirilmesi için devlet kurumlarına güvenin artırılması gerekliliğinin aşikar olduğu ifade edildi. Çalışmada son olarak güven erozyonunun önüne geçilmesinin sadece pandemi önemlerine uyum için değil, toplumsal beraberlik, ortak hedeflere yönelme ve bir arada yaşama istenci gibi konularda da gerekli olduğuna dikkat çekildi.