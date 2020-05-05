Türkiye'ye 'darbe' Başkan Erdoğan'a 'idam' tehdidi! Ragıp Zarakolu'ya tepkiler çığ gibi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'a 'idam' göndermeli alçak yazıya sert tepki gösterdi. Altun, Türkiye'ye 'darbe' Başkan Erdoğan'a “idam” tehdidinde bulunan Artı Gerçek" adlı sitedeki Ragıp Zarakolu'ya ait yazıya ilişkin "Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada da skandal yazının sahibi Ragıp Zarakolu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Artı Gerçek" adlı sitede Ragıp Zarakolu'ya ait

Başkan Erdoğan'a 'idam' göndermeli "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya sert tepki gösterdi.

Ragıp Zarakolu yazısında “RTE’de bir Menderes travması vardı. Demirel gibi kısmen. Menderes olmamak için Demirel’in atmadığı

takla, kurmadığı ittifak kalmamıştı. Kanlısı Ecevit ile bile uzlaştı.Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya

yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil. “ ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İDAM TEHDİDİ

Yazının görselinde 27 Mayıs darbecilerinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes ile Başkan Erdoğan’ın fotoğrafları yan yana gösterilip “makus kaderden kaçış yok” ifadesi yer aldı.

Alçak yazı ve görselinde Türkiye’ye darbe Türkiye’nin halkoyuyla işbaşına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “idam” tehdidi yapıldı.

ALÇAK YAZIYA "YEMİNLİ" TEPKİ

İnfial uyandıran alçaklığa İletişim Başkanı Altun yazıya "Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

MAHİR ÜNAL'DAN "FETÖ'CÜ GÖKÇE FIRAT" HATIRLATMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Ragıp Zarakolu'nun idam ve darbe tehditli yazısına ilişkin yaptığı paylaşımda FETÖ'cü Gökçe Fırat'ın Türk Solu'ndaki benzer kapağını hatırlattı. Ünal, paylaşımında "Türk Solu dergisinin FETÖ’cü genel yayın yönetmeni de zamanında benzer bir mesaj vermişti. Sonları malum. Sanırım mesajı anlamadınız." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Skandal yazıya sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak infiale neden olan yazıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Bu memleketin kaderini yaslandıkları darbe kalıntılarından aldıkları ilhamla değiştireceğini zanneden zavallılar... Yemin olsun ki; Ne bu memleketin kaderi, Ne de Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderi karanlık odalarda kurguladığınız gibi olmayacak." açıklamasında bulundu.

"DARBE SEVER MÜSVEDDE"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya Ragıp Zarakolu'nun tepki çeken yazısıyla ilgili "Şerefsizliğin ve alçaklığın da sınırını olmadığını gösteren, güya gazeteci geçinen, İnönü dönemi despotizminin aşağı bir insanlık dışı darbe sever müsvedde. Hodri Meydan alçaklar gürûhu, biz buradayız. Bekleriz!" paylaşımında bulundu.

UMED'DEN SUÇ DUYURUSU

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de Başkan Erdoğan'a dönük idam göndermeli yazıya tepki gösterdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Her türlü ortamda zihnimiz, düşüncemiz, yüreğimiz ve kalemimizle ÇARPIŞMAYA evet. Ancak ne kalemimizi ne de düşüncemizi bu faşist zihniyete bulaştırmadan, bu vesayetçi anlayış ile yargı önünde hesaplaşacağımızı deklare ediyor, Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.