Türkiye'ye bu yıl kar yağmayacak mı?, Kar yağmazsa bakın nelerden eksik kalacağız?

2022 yılı kar yağışı olacak mı?, kar yağmazsa ne olur?, kar yağacak mı?, kar yağmadı ne olacak, kar ne zaman yağacak?, Karın yağması insanlar tarafından olumsuz bir şekilde karşılanıyor. Aslında kar, tüm canlılar ve doğa için çok sayısız faydalar sağlıyor...

Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümü yoğun kar yağışına teslim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hayatı olumsuz etkileyen kar, birilerine göre 'beyaz kabus' olsa da doğal hayatın döngüsü için alternatifi olmayan faydalar zincirini oluşturuyor.

2006 yılında mevsim normallerinin altında kar yağdığı için Türkiye buğday üretiminde ciddi sıkıntı çekmiş ekmek yapacak un bulamama problemi yaşamıştı.

Aynı yıl kar yağışının azlığından dolayı İstanbul ve nüfusun yoğun olduğu diğer büyük şehirlerdeki barajlar kurumuş, susuzluk yaşanmıştı.

Toprak tarafından yavaşça emilen kar ve kar sularının, bitkiye su ihtiyacı bakımından büyük fayda sağladığını belirten uzmanlar, karın bunun yanı sıra yeraltı sularının hacminde de artışa neden olduğunu kaydediyor.

İşte kar yağışının çok önemli faydaları:

- Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar.

- Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır.

- Özellikle toprağın 20-30 santimetre altına kadar inebilen ve topraktaki nem oranını artıran kar yağışları çiftçi için hayat önem taşıyor.

- Kar sayesinde barajlar dolar ve enerji olarak bize döner.

- Karda bulunan amonyak, karın erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar.

- Havadaki ve karadaki mikropların zararlı olanları, karla birlikte yok olur.

- Kar yağınca hava yumuşar ve havanın aşırı soğuması engellenmiş olur.

- Bitkiler üzerinde koruyucu bir örtü oluşmuş olur.

Dünyadaki mikropların kırılmasını sağlar. En önemli faydası barajlardaki doluluk oranını artırmaktır. Kuraklığı önler. Kar suyu bitkilerin daha iyi beslenmesini sağlar. Yeraltı ve yerüstü sularının en önemli rezervidir.

Kar kuraklığı önler. Kuraklığın yaşanmaması için yağmurlar tek başına yeterli değildir. Tabi bu durum iklimden iklime göre değişecektir. Mesela ekvator çevresi yıl boyunca yağmur aldığı için oralarda kar yağmasa bile kuraklık olmaz. Fakat, dönenceler çevresindeki bölgeler için aynı şey söylenemez çünkü buralar yıl boyunca yağış almaz. Bu bölgelerde yağışlar öyle olmalıdır ki yağışın olmadığı zamanlarda bile kuraklık çekilmemelidir. Bu da kar sayesinde olur. Kar yağdıktan sonra ağır ağır erir ve toprağı besler. Oysa yağmur bir anda yağar ve toprak daha çekemeden su denizlere doğru akar gider. Oysa kar toprağı ve bitkileri daha iyi ve uzun ömürlü besler.

kar yağışı ekolojik denge açısından büyük bir öneme sahiptir çünkü doğanın kendini yenilemesini ve bahar için besin depolamasını sağlar, eğer kar yağmazsa toprak aralıklarla yağan yağmurla su ihtiyacını tam olarak alamaz ve bu da bir çok bitkinin yetişememesine neden olur ve bu durum da bitki bazlı beslenen canlılar açısından sorun olur çünkü beslenemezler , ki bu sadece ilk evre olur. sonraki evrelerde kuraklık ve canlı türlerinin yavaşça yok olmasına kadar gider.

Karın en çok kuraklığa yararı var barajlardaki su seviyesini beslemede kar yagmurdan daha etkilidir çünkü kar tagmurdan daha uzun süre kalır ve daha çok su verir