Türkiye ve İsrail, büyükelçi atamaya karar verdi

Bakan Çavuşoğlu, karşılıklı atılacak adımla ilgili açıklama yaptı. İsrail Başbakan Lapid de "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli" dedi.

Ankara-Tel Aviv hattındaki ilişkiler, yeni bir döneme giriyor.

Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda el sıkıştı.

Çavuşoğlu: Büyükelçi atama konusunda anlaştık

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için büyükelçi atama konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak." diye konuştu.

Ortak ekonomik görüşmeler yapılacak

AA'nın aktardığına göre, İsrail'den olumlu adımlar gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, diğer taraftan, "Ankara, Filistin'i desteklemeye devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ve İsrail arasında önümüzdeki süreçte ortak ekonomik görüşmelerin gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Ankara’da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

Tel Aviv ile yaşanan süreci anlattı

"Yeni hükümet göreve geldikten sonra ve Sayın Herzog cumhurbaşkanı seçildikten sonra İsrail'le bir diyalog süreci başladı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti, daha sonra benim İsrail ziyaretim, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Sayın Lapid'in Ankara ziyareti ile süreç devam etti.

Havacılık alanında iş birliği anlaşması imzaladık. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı gerçekleşecek eylülde. İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı.

"İsrail'den olumlu adım geldi"

Bu salonda Sayın Lapid'le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da 'Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık' diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de olumlu bir adım geldi. Türkiye olarak Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Büyükelçilerin tekrar atanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli.

Diğer taraftan her zaman söylediğimiz gibi, Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde de Tel Aviv'e iletilmesi de önemli. Hayırlı olsun."

İsrail: Bölgesel istikrar için önemli

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ankara ile normalleşme adımlarını değerlendirirken, "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir varlık ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber." ifadesini kullandı.

Lapid, "İlişkilerin geliştirilmesi, iki halk arasındaki bağların derinleşmesine, ekonomik, ticari ve kültürel bağların genişletilmesine ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır." diye ekledi.

"Tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu"

Söz konusu açıklamada, "İsrail ve Türkiye, Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sonrası tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu." notuna yer verildi.

Diplomatik ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin, Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'ya ziyaretinden ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının Kudüs ve Ankara'ya karşılıklı ziyaretlerinden bu yana ortaya çıkan olumlu tablonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Karşılıklı ziyaretler

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz mart ayında Ankara'ya resmi ziyaret düzenlemişti.

Herzog'un ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, Lapid ile İsrail'de bir araya gelmiş, takip eden süreçte Lapid de Ankara'ya ziyarette bulunmuştu.