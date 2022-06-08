Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'da 6 gol attı

Uluslar Ligi'nde Türkiye, Litvanya'yı evinde 6-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Litvanya deplasmanında 6-0 gibi net bir galibiyet elde etti.

İlk yarı

2. dakikada milli takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

7. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahada Salih Özcan'ın kaptırdığı topla gelişen Litvanya atağında sağ kanatta Novikovas topla buluştu. Kaan'dan sıyrılan ve ceza sahasına giren Novikovas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan, dar açıdan fileleri havalandırdı: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Milli Takım 55. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. 54. dakikada Litvanya ceza sahasında buluşan Yunus Akgün'ün dönerek vuruşunda Litvanya savunmasında Sirviys topa eliyle müdahale etti.

55. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Novak Simovic saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 56. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Setkus'un sağından ağlara yolladı: 0-3.

60. dakikada Türkiye 4. golüne yaklaştı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas önünde Ozan Kabak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

64. dakikada Litvanya etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Cernych'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Laukzemis'in sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

67. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına giren Yunus'a pasını attı. Yunus'un sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Litvanya savunmasının hatalı pasında topu kapan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyi de geçen Halil'in şutunda kaleye giden top savunmaya çarptı ve yükseklik kazandı. Ardından kaleci Setkus meşin yuvarlağı kontrol etti.

sahasına yerden gönderdiği topa altıpas içinde Serdar Dursun ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4.

89. dakikada milli takım 5. golünü buldu. Litvanya ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, arka direkte uygun pozisyondaki Yunus'a pasını attı. Yunus'un gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

Lüksemburg maçı Cumartesi

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı konuk edecek.

Doğukan Sinik, milli takımdaki ilk gollerini Litvanya'ya attı

A Milli Takım ile üçüncü maçına çıkan Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk gollerini Litvanya'ya attı.

Milli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Doğukan, mücadelenin 2 ve 14. dakikalarında attığı gollerle Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi.

Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar, ilk kez ay-yıldızlı forma ile

A Milli Takım'ın Litvanya ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 58. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren'i, 76. dakikada da Ozan Kabak'ın yerine Cenk Özkaçar'ı oyuna sürdü.

Serdar Dursun, 6. maçında 6. golüne ulaştı

A Milli Takım'ın hücum oyuncularından Serdar Dursun, attığı iki golle milli takımdaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Serdar, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 6. maçta 6 gole ulaştı.

İkinci yarıda kaptanlık Kaan Ayhan'da

A Milli Takım'da kaptanlık bandını ikinci yarıda savunma oyuncularından Kaan Ayhan taktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaptan Hakan Çalhanoğlu devre arasında yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı. İkinci 45 dakikada kaptanlığı Kaan Ayhan yaptı.

Yunus Akgün ilk golünü attı

A Milli Takım formasını Litvanya karşısında ikinci kez giyen Yunus Akgün, ay-yıldızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 46. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Yunus, 89. dakikada fileleri havalandırdı.

90. dakikada milli takım farkı 6 yaptı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleciyi de geçip dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6.

Mücadeleyi Türkiye 6-0 kazandı.