Türkiye tek yürek kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı: Sıralı tam liste

Tüm televizyonlarda canlı yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında kim ne kadar bağışta bulundu..

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken, hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için yardım toplanacak.

"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Bağış yapanlar isimler

-Zirve Holding, Turkuvaz Medya grubu adına 700 milyon TL

- Vakıfbank 12 milyar TL

- Ziraat Bankası 20 milyar TL

- Halkbank 7 milyar TL

-Ziraat Katılım 1 milyar TL

-Türk Telekom 2 milyar TL

-Borsa İstanbul 2 milyar TL

-Nihat Hatipoğlu 200 bin TL

-Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL

-RTÜK 200 bin TL

-Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL

-Zorlu Holding 30 milyon TL

-Ahlatçı Holding 50 milyon TL

-Avrupa Konutları-Artaş Grubu 20 milyon TL

- BİLFEN Okulları 1 milyon TL

- Memur-Sen 10 milyon TL

- Hak-İş 10 milyon TL

- Avrupa Müzik/Cengiz Erdem 500 bin lira

- Filli Boya 10 milyon 250 bin lira

- Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı 1 milyon TL

- Gülle Tekstil 1 milyon TL

- TMSF 2 milyar TL

- Turkcell 3,5 milyar TL

- DAP Yapı 10 milyon TL

- Kalyon Holding 950 milyon TL

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaş

- Erbil Aşkan 1 milyon TL

- Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon TL

- Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu 1 milyon TL

- Merkez Bankası 30 milyar TL

- Eti Gıda 10 milyon TL

- Ölmez Madencilik 10 milyon TL

- Baykar Teknoloji 2 milyar TL

- Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL

- Ahmet Çoban 1 milyon TL

- Türk-İş Başkanı 20 milyon TL

- Özdilek Holding 20 milyon lira

- Oyuncu Selin Ciğerci 2 milyon TL

- Boyner Grup 50 milyon TL

- Türk Hava Yolları 2 milyar TL

- Tuzla Belediyesi 7 milyon TL

- GKN Kargo 1 milyon TL

- Yeniçamoluk Otomotiv 50 milyon TL

- Meral Akşener ve eşi birer maaş

- Doğuş Holding AFAD ve Kızılay'a 500 milyon TL

- Maher Holding 3 milyon TL

- Medgün İnşaat 10 milyon TL

- Erol Tabanca 2 milyon TL

- GCM Yatırım 2 milyon TL

- Abdurrahim Albayrak 5 milyon TL

- Tavuk Dünyası 3 milyon TL

- Acun Ilıcalı 5 milyon TL

- İsmail Berhan 2 milyon TL

- Tansu Çiller 1 milyon TL

- MESA Holding 48 milyon TL

- Fettah Tamince 100 milyon TL

- Neşet Koçkar 50 milyon TL