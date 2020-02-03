TÜRKİYE SURİYE'yi Vurmaya Devam Ediyor 76 Asker Öldürüldü, 03 şubat 2020 Türkiye saldıran Esad Güçleri Karşılığını almaya devam ediyor Türkiye Suriye'ye Girdi ve Rejim askerlerini ve suriye'ye ait helikopter ve savaş uçakları etkisiz hale gitirildi, Suriye askerlerine ait bölgelere hava bombardımanı yapan TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 76 Suriyeli rejim askerin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon Devam ediyor..

TÜRKİYE SURİYE'yi Vurmaya Devam Ediyor 76 Asker Öldürüldü

TÜRKİYE SURİYE'yi Vurmaya Devam Ediyor 76 Asker Öldürüldü, 03 şubat 2020 Türkiye saldıran Esad Güçleri Karşılığını almaya devam ediyor Türkiye Suriye'ye Girdi ve Rejim askerlerini ve suriye'ye ait helikopter ve savaş uçakları etkisiz hale gitirildi, Suriye askerlerine ait bölgelere hava bombardımanı yapan TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 76 Suriyeli rejim askerin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon Devam ediyor..

Türk silahlı kuvvetleri Suriyenin üst bölgemize yaptığı saldırı sonrasında harekete ve Esad Güçlerine ait 54 suriye askeri noktası Türk silahlı kuvvetleri tarafından vuruldu. Türk silahlı kuvvetlerimizin elinde bulunan KORAL sinyal bozucu sayesinde ne Rusya'ya ait hava araçları nede Suriye'ye ait helikopter ve savaş uçakları yüksek siyal bozucu KORAL sayesinde bölgeye giremedi ve Türk Askeri Belirlenen hedefleri OBÜS'ler ile bombalamaya devam ediyor

ŞUAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN SURİYE RESMEN VURULUYOR

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ Akar, saldırının ardından SURİYELİ ESAD Rejim hedeflerinin vurulduğunu söyleyerek "54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir. Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir." dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, Suriye Rejim güçlerine ait hedefleri tek tek OBÜS ler ile vurmaya devam ediyor. Esad Güçlerinin hareketini engelleyen adeta donduran KORAL sinyal bozucu sistemi şuana kadar tek bir savaş uçağı ve helikoptere geçit vermedi.

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