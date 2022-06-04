Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de

Eyt, erken emeklilik son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formüller aranırken; hükümet yetkilileri 5 adımlı bir rota çizdi. Erken emeklilik maaşı ne kadar olacak? 2022, eyt çıkacak mı?, EYT nin şartları nelerdir?, Staj sayılacak mı?, EYT memurları da kapsıyor mu?, EYT formülü ne olabilir?, Buna göre şartlar, kimlerin yararlanacağı ve mali boyut belirlenecek, sonra da Meclis’e gelecek.