2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0
KOSGEB hibe başvurusu
KOSGEB hibe başvurusu
0

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Tatvan kırsalında yaşanılan kaza sonrası 10 şehidimiz için başsağlığı mesajları geliyor.

Türkiye şehitlerine ağlıyor
05 Mart 2021 Cuma 00:32

Bitlis - Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 10 personel şehit olurken, 4 personel ise yaralandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener gibi bir çok isim, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İŞTE O MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #1

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #2

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #4

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bitlis’ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #5

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

"Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #6

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:

"Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu Şehid olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #7

İyi Parti Lideri Meral Akşener:

"Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #8

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu:

"Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Türkiye şehitlerine ağlıyor #9

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #11

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun"

Türkiye şehitlerine ağlıyor #13

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Türkiye şehitlerine ağlıyor #14

İlginizi Çekebilir

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber