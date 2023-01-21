Türkiye seçime gidiyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startı vereceği il

İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz. Biz size inanıyoruz, siz de bize inanıyorsanız bu işi başarırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşma yaptı. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçim için sayılı haftalar kaldı. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor" dedi.

"YARIN BURSA'DAN SİNYALİMİZİ VERECEĞİZ"

Açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele sandıklara yürüyor muyuz. Ben size inanıyorum. Siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izni ile bu işi başarırız. Yarın Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. He türlü fedakârlıkla evlatlarının eğitim ve öğretiminden taviz vermeyen ebeveynlerimizi tebrik ediyorum.

"İSTANBUL'DA EĞİTİME 90 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Eğitimden kalitenin daha da artması için çalışıyoruz. İstanbul'umuza da ayrı bir önem verdik. Son 20 yılda eğitim alanında sadece İstanbul'a 90 milyar TL'lik yatırım yaptık. Eğitim ordumuza kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını da İstanbul'a gerçekleştirdik. Ortalama sınıf mevcutlarını da çok daha aşağı çektik.

"MEYDANLARDA BOL KESEDEN ATIP BAHANE ARAYANLARDAN OLMADIK"

Esenyurt'u da cazibe merkezi haline getirecek bir eğitim külliyesinin inşasına başlıyoruz. Hali hazırda bazı işlerimizi tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle tamamlamayı hedefliyoruz. Belediye başkanlığından bu yana 40 yıldan fazla bir süreden bu yana bu anlayışla milletimizin huzurundayız. Meydanlarda bol keseden atıp tutup millet yetki verince de bahane arayanlardan olmadık.

Geçtiğimiz hafta da Rami Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz bir restorasyon çalışmasının ardından İstanbul'umuzun sembollerinden Yeni Camii'yi yeniden açtık.

"PAZAR GÜNÜ İSTANBUL HAVAALANI METRO HATTI'NI AÇIYORUZ"

Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman hastanelerin halini biliyorsunuz değil mi. Biz Çam Sakura, Atatürk Havalimanı'nda Murat Dilmener Hastanesi, buraları 49 günde yaptık. Pazar günü de Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz. Esenyurt Eğitim Kampüsü'nü de önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.

Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl toplam eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık. Bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenimize ilave haklar tanıdık."