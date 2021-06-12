Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu

Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırının Ankara'da görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelen Buket Demirel, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in bir süredir diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü, kısa süre önce de kalp ameliyatı geçirdiği, bu nedenle de idari izinde olduğu öğrenildi.
Ankara Ağır Ceza Hakimi Buket Demirel, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde evinde sabah saatlerinde yakınları tarafından ölü bulundu.
KISA BİR SÜRE ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞ
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen 54 yaşındaki Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
DURUŞMADA GÖZLERİ DOLMUŞTU
Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.