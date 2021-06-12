Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda teyzesinin dini nikahlı eşini, kendisine tecavüz ettiği ve sık sık tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla öldüren Canan Atlı hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Duruşmada söz alan teyze Sevgi Sınağ, "Ölen maktul benim dini nikahlı eşimdi. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, onları öldürürüm demiş. Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" ifadelerini kullandı.