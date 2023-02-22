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Türkiye onu Milyoner'de tanımıştı! Genç yarışmacının depremde vefat ettiği ortaya çıktı

Türkiye onu Milyoner'de tanımıştı! Genç yarışmacının depremde vefat ettiği ortaya çıktı

Türkiye onu Milyoner'de tanımıştı! Genç yarışmacının depremde vefat ettiği ortaya çıktı
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2023 Çarşamba 13:20

1,5 ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Simay Atlı isimli yarışmacının Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Birçok binanın yerle bir olduğu ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı'nın da vefat ettiği ortaya çıktı.

ANNE VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturduğu ve depremde binanın yıkıldığı öğrenildi. Simay Atlı ve annesi de depremde enkaz altında kaldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenlerine ulaşıldı

EĞLENCELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

1,5 ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına "Hangisi, William Shakespeare'in 'Julius Caesar' adlı eserinde geçen bir cümledir?" sorusu çıkmıştı. Yarışmada -de ekini karıştıran yarışmacı, yanlış cevap vererek elenmişti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile Simay Atlı'nın arasında eğlenceli bir diyalog geçmişti.

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