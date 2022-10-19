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Türkiye'nin seçim havasına girdiği dönemde yapılan ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu

Türkiye yavaş yavaş seçim havasına girerken, ASAL Araştırma tarafından yapılan son ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu. 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonucunda AK Parti yüzde 38. 4 oy alırken, AK Parti'yi en yakın yüzde 23.5 ile CHP takip etti.

Türkiye'nin seçim havasına girdiği dönemde yapılan ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu
Kamusaati
Kamusaati
19 Ekim 2022 Çarşamba 00:57

Türk siyaseti 2023 seçimlerine artık aylar kala, seçim havasına girmeye başladı. Muhalefet partilerinin ortak aday olarak kimi göstereceğine ilişkin soru işaretleri her geçen gün artmaya devam ederken, 26 ilde gerçekleştirilen bir anketin sonuçları hayli ilgi çekti."

"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRDİNİZ?"

Asal Araştırma şirketi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 2 bin 312 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 38.4 İLE İLK SIRADA YER ALDI

5-14 Ekim tarihleri arasındaki yapılan anketin sonuçlarına göre AK Parti, bir önceki ankete göre oyların yükseltti ve yüzde 38.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP de ise oyların düştüğü görülürken yüzde 23.5 ile ikinci oldu. Aynı şekilde oyları azalan İYİ Parti ise yüzde 11'de kalarak üçüncü sırada yer aldı. Yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin de oylarını artırdığı görüldü.

Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu:

HDP: Yüzde 10.7

MHP: Yüzde 9.1

Zafer: Yüzde 1.5

DEVA: Yüzde 1.4

Y. Refah: Yüzde 1.1

SP: Yüzde0.9

GP: Yüzde 0.9

BBP: Yüzde 0.8

MP: Yüzde 0.7


Kaynak: Kamu Saati Özel
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