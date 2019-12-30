0
0
2
1
0
0
0
0

Türkiye'nin MasterChef'i Belli Oldu İşte Kazanan Yarışmacı

MasterChef kim kazandı ve büyük ödül ne?, MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi. Yarışmanın final bölümü bugün yayınlandı. İşte yarışmanın birincisi 4 ay süren maratonun ardından kazanan belli oldu. İşte masterChef Türkiye'nin birincisi Cemre Uyanık, master Chef Cemre Uyanık Kimdir?, ALİCAN SABUNSOY KİMDİR? sorularının cevaplarını yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Peki, MasterChef kim kazandı ve büyük ödül ne? İşte final gecesine ilişkin tüm merak edilenler…

Türkiye'nin MasterChef'i Belli Oldu İşte Kazanan Yarışmacı
30 Aralık 2019 Pazartesi 00:43

Türkiye'nin MasterChef'i Belli Oldu  İşte Kazanan Yarışmacı

MasterChef kim kazandı ve büyük ödül ne?, MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi. Yarışmanın final bölümü bugün yayınlandı. İşte yarışmanın birincisi 4 ay süren maratonun ardından kazanan belli oldu. İşte masterChef Türkiye'nin birincisi Cemre Uyanık, master Chef Cemre Uyanık Kimdir?,  ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?  sorularının cevaplarını yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Peki, MasterChef kim kazandı ve büyük ödül ne? İşte final gecesine ilişkin tüm merak edilenler…

Televizyonların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi. Her hafta seyircilere heyecanlı anlar yaşatan yarışmanın bugün ekranlara gelecek olan 78. Son bölümünde final gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın başında itibaren final haftası heyecanı başlamış ve yarışmada son 4' kalmayı başaran Alican, Ekin, Cemre ve Güzide belirlenen çeşitli tür ve lezzette yemekleri hazırlayarak şeflerin beğenilerine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin tadarak puanladığı ürünlerin ardından eleme potasına giren ve elenen isimler belirlenmişti. Tüm bu eleme oyunlarından başarıyla sıyrılan Alican ve Cemre ise son 2'ye kalma başarısı göstererek, finalde yarışacak isimler olmuşlardı. 

İşte Yarışmanın Birincisi

4 ay süren maratonun ardından kazanan belli oldu. İşte master Chef Türkiye'nin birincisi Cemre Uyanık 

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber