Türkiye'nin MasterChef'i Belli Oldu  İşte Kazanan Yarışmacı

Televizyonların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi. Her hafta seyircilere heyecanlı anlar yaşatan yarışmanın bugün ekranlara gelecek olan 78. Son bölümünde final gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın başında itibaren final haftası heyecanı başlamış ve yarışmada son 4' kalmayı başaran Alican, Ekin, Cemre ve Güzide belirlenen çeşitli tür ve lezzette yemekleri hazırlayarak şeflerin beğenilerine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin tadarak puanladığı ürünlerin ardından eleme potasına giren ve elenen isimler belirlenmişti. Tüm bu eleme oyunlarından başarıyla sıyrılan Alican ve Cemre ise son 2'ye kalma başarısı göstererek, finalde yarışacak isimler olmuşlardı.

İşte Yarışmanın Birincisi

4 ay süren maratonun ardından kazanan belli oldu. İşte master Chef Türkiye'nin birincisi Cemre Uyanık

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.