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Türkiye'nin Mahkemelerdeki Dava Haritası 2022, En çok Hangi Konuda Hangi Davalar Açıldı?

Adalet Bakanlığınca, 2021 yılındaki davaların türleri ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışmaya göre Türkiye'nin "Dava Atlası" ortaya çıkarıldı.

Türkiye'nin Mahkemelerdeki Dava Haritası 2022, En çok Hangi Konuda Hangi Davalar Açıldı?
Admin
Admin
04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türleri araştırıldı ve ortaya bir harita çıkarıldı.

Türkiye'nin dava atlası

Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.

Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı.

Gaziantep boşanma davalarında lider

Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.

En çok açılan dava 'veraset'

AA'nın haberine göre, bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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