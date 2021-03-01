Türkiye'nin koronavirüs risk haritası

Yerinde normalleşme adımlarında illerin vaka sayılarına göre alınacak kararlarda, risk haritasında mavi ile gösterilen illerde önlemlerin hafifletilmesi bekleniyor.

Türkiye koronavirüs önlemlerinde gevşeme için geri sayımda.

Özellikle uzun zamandır kapalı olan iş yeri sahipleri yeni adımları dört gözle bekliyor.

İL BAZINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

Söz konusu normalleşme adımaları ise 'yerinde normalleşme' parolasıyla yerel çapta atılacak.

Buna göre hayata geçirilecek kararlar için, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı illere göre 100 binde vaka oranları esas alınacak.

HARİTADA MAVİ OLAN İLLERDE ÖNLEMLER HAFİFLETİLECEK

Bu kapsamda illerdeki vaka ve bulaş oranları dikkate alınınca Türkiye'nin büyük bir kısmı için normalleşme zor görünse de kriterleri sağlayan iller de var.

Bakanlığın açıkladığı vaka sayıları ile hazırlanan haritada illerin risk durumları renklerle derecelendirildi.

Buna göre kırmızı renkte olan illerde vaka sayıları en yüksek, turuncuda yüksek, sarıda orta ve mavide düşük olarak gösterildi.

Mavi renkle gösterilen iller son dönemde vaka sayılarındaki ciddi düşüşle dikkat çekerken ilk normalleşme adımlarının da bu illerde atılması bekleniyor.

Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda da bu veriler ışığında kararlar alınması beklenirken, haritada mavi ile gösterilen Muş, Iğdır, Batman, Şırnak ve Hakkari normalleşme için en uygun şehirler.

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK

TURUNCU: YÜKSEK

SARI: ORTA

MAVİ: DÜŞÜK

Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor

Türkiye'de kademeli normalleşme bugün başlıyor. Milyonlar gözünü saat 15:00'te yapılacak olan Kabine toplantısına çevirirken hangi illerin normalleşmeye başlayacağı ise merak konusu oldu. Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş'un normalleşmesine kesin gözüyle bakılırken, orta riskli 25 il için karar Kabine toplantısında verilecek.