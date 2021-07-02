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Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Gönül İlişkisi Ortaya Çıktı

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralanmaya devam ediyor. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar izleyenleri de şaşkına çevirdi. Şüphelerin odağındaki isim olan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Peki, Necla ve Metin Büyükşen'i kim öldürdü?

Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Gönül İlişkisi Ortaya Çıktı
02 Temmuz 2021 Cuma 11:27 
Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı. Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

          Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'nin adeta gündemine oturdu. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu. Necla ve Metin Büyükşen'in doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek,"Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Anlı, Büyükşen cinayeti için Özel Ekip kurulduğunu açıkladı.

Kaynak: Kamu Saati Özel
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