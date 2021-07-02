Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Gönül İlişkisi Ortaya Çıktı

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralanmaya devam ediyor. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar izleyenleri de şaşkına çevirdi. Şüphelerin odağındaki isim olan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Peki, Necla ve Metin Büyükşen'i kim öldürdü?

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı. Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.