Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar görevine başladı

Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atanan Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, bugün görevine başladı. Kaymakam Acar, ilk olarak Denizli'ye gelerek Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl kaymakamlık sınavını kazanan 27 yaşındaki Berk Acar, son kararnameyle Denizli'nin Babadağ ilçesi Kaymakamı olarak atandı. 1995 yılında İstanbul'da doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ardından da Işık Lisesi'ni bitirdi. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli'de bir hukuk bürosunda tamamladı. Acar daha sonra 110. dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atandı.

GÖREVE BAŞLADI

Berk Acar, bugün sabah saatlerinde ilçeye gelerek Babadağ Kaymakamlık görevine başladı. Acar ilk olarak Denizli'ye gelerek Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ettikten sonra tekrar görev yerine döndü.