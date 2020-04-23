Türkiye'nin Her Yerinde İstiklal Marşı Coşkusu

23 Nisan 2020 Türkiye'nin her noktasında saatler 21.00'i gösterince, vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu, İşte Tüm Türkiyeden gelen ilk fotoğraflar

Türkiye'nin Her Yerinde İstiklal Marşı Coşkusu
23 Nisan 2020 Perşembe 22:21

Türkiye'nin Her Yerinde İstiklal Marşı Coşkusu

23 Nisan 2020 Türkiye'nin her noktasında saatler 21.00'i gösterince, vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu, İşte Tüm Türkiyeden gelen ilk fotoğraflar

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet evlerinin camlarına ve balkonlarına çıktı.

GENCİNDEN YAŞLISINA HERKES İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Büyük bir coşku yaşayan millet, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını kutadı.

 

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Yurtta İstiklal Marşı coşkusu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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